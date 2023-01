Riedel discute com a bancada do PT políticas de cidadania e agricultura familiar

O governador Eduardo Riedel recebeu nesta sexta-feira (13) integrantes da bancada estadual e federal do PT, no seu gabinete na Governadoria. Eles discutiram políticas públicas para a agricultura familiar e cidadania do Estado. Projetos e ações que possam melhorar as condições destes setores.

“Recebi hoje aqui a bancada do PT para conversar especialmente em relação a temas ligados a área de cidadania, agricultura familiar e outros interesses do Mato Grosso do Sul”, disse Riedel. O fortalecimento destes setores, com projetos e políticas públicas eficientes fazem parte do seu plano de governo.

O deputado federal Vander Loubet (PT) ressaltou que o encontro foi positivo. “Vamos construir políticas públicas importantes para o Estado, sempre destaco que hoje nós temos mais pontos convergentes, do que divergentes. Quem ganha com isto são aqueles que estão lá na ponta e precisam da mão do Estado”.

Também participaram desta reunião o chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, assim como os deputados estaduais Zeca do PT e Amarildo Cruz, o deputado federal Vander Loubet, um representante da deputada (federal) Camila Jara, além dos vereadores Airton Araújo e Luiza Ribeiro.