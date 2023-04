Riedel atende demandas na área da saúde e infraestrutura em Maracaju

Em agenda na Prefeitura de Maracaju, nesta sexta-feira (28), com o prefeito José Marcos Calderan e seu secretariado, o governador Eduardo Riedel destacou que em seu plano de governo existe um compromisso com os municípios. “No Ano I, ratificamos os compromissos da campanha e o plano de governo. Por isso, que estamos aqui em Maracaju, para definir as prioridades e que já estão em andamento e outras que irão acontecer. E o prefeito Calderan nos apresentou os principais projetos que ele quer apoio e para que Maracaju continue neste ciclo de desenvolvimento que tem ao longo dos últimos anos”, afirmou Riedel.

O prefeito Calderan declarou que está confiante nos compromissos firmados com o municipalismo, com projetos estruturantes e na saúde. “Tratamos do projeto da Felinto Müller, está para ser concluído o estudo e o Governo vai custear 100% da obra, com mais de R$ 20 milhões. Falamos do Centro de Hemodiálise que está para ser construído e solicitamos apoio também.”

Sobre a Rota Bioceânica, o governador atualizou a situação das obras. “A ponte, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta (Paraguai), está com 30% de realização, a pavimentação no norte do Paraguai, no Chaco, faltam cerca de 180 quilômetros e está em realização. A Argentina se compromete em fazer a ligação de 30 quilômetros, no final do norte deste País com o Paraguai. E o Chile já pavimentou até uma passagem que existe e vai até Antofagasta. Imaginamos que dentro de dois anos a gente possa sair aqui de Maracaju, de carro, e chegar até o Pacífico, e dando uma competividade para Mato Grosso do Sul e todo o Centro-Oeste do Brasil”, registrou.

O prefeito de Maracaju lembrou que o aeroporto da cidade é estratégico. “Isso atrai investidores e estamos cuidado de toda a infraestrutura da cidade para receber mais pessoas. Estamos finalizando o estudo de viabilidade urbana com mais segurança, por isso precisamos da parceria com o Governo do Estado e estamos nos sentido muito apoiado neste sentido”, disse Calderan.