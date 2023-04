Riedel assina convocação de 198 novos policiais civis, que vão reforçar segurança pública de MS

O governador Eduardo Riedel assinou nesta segunda-feira (17) os decretos para convocação de 198 novos policiais civis, aprovados em concurso público. Eles já passaram pelo curso de formação e serão nomeados para reforçar a segurança pública do Estado.

São 31 novos agentes da polícia científica, 53 peritos criminais, 46 peritos papiloscopistas e 68 novos agentes da Polícia Judiciária, na função de escrivão de polícia. O governador cumpre assim seu compromisso com os aprovados e com as categorias, além de contribuir diretamente com a população.

A solenidade foi marcada pela emoção dos aprovados, que agora vão fazer parte da Polícia Civil. “A emoção dos aprovados traduz bem este sentimento. Espero que isto seja canalizado como um compromisso firmado com Mato Grosso do Sul. Isto é o objetivo principal e o que faz nosso Estado diferenciado na segurança pública. Cada um fazendo sua parte”, afirmou o governador.

O vice-governador Barbosinha destacou o esforço de Riedel para promover estas nomeações. segurança. “São áreas importantes para segurança. Temos também que enaltecer o esforço do governador em honrar seu compromisso, mesmo no seu primeiro ano, que é sempre de contenção. Teve a coragem de tomar esta decisão”.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, disse que é uma satisfação fazer parte deste momento. “Parece um ato simples, mas mostra que governador está promovendo a valorização da Polícia Civil e da segurança pública, cumprindo sua palavra”.

Convocados

Os novos policiais foram aprovados no concurso público de 2021, que foi realizado pela SAD (Secretaria de Estado de Administração) e Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

A convocação dos servidores é um reforço nas unidades policiais e vai contribuir cada vez mais na elucidação de crimes no Estado. “Hoje a transformação acontece na vida destes novos policiais, através da mão de um gestor que cumpre a palavra. Agora vão ter o compromisso de transformar vidas das pessoas lá fora. Nossa sociedade exige todos os dias de nós”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel.

Fernanda de Souza, que vai assumir a vaga de Perita Papiloscopista, estava emocionada durante o evento. “Alegria muito grande de participar deste momento. A partir de agora vamos trabalhar para servir e proteger a população de Mato Grosso do Sul. Estava muito ansiosa para esta nomeação”.

Já Nádia Carvalho Araújo, que será nomeada como escrivã de Polícia Civil, disse que o momento é de gratidão e alegria. “Realização de um sonho, lutamos muito para passar neste concurso, para fazer parte desta instituição. Estou com o coração em paz”.

Além do governador, participaram do evento o vice-governador Barbosinha, os secretários Antônio Carlos Videira (Segurança), Ana Nardes (SAD), Pedro Caravina (Segov) e o deputado estadual Coronel David.