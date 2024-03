Ricardo Torraca propõe ações de combate à Dengue

Vereador pediu distribuição de repelentes na rede municipal de educação e notificação de proprietários de terrenos sujos

O Vereador Ricardo Torraca está preocupado com o avanço da Dengue em nosso município. O parlamentar acionou a Prefeitura para que, por meio da secretária Municipal de Saúde, sejam distribuídos repelentes aos alunos nas escolas e se possível também distribuídos às famílias carentes, através da Secretária de Saúde ou Agentes de Saúde.

O parlamentar apresentou na sessão ordinária de 12 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação, endereçada ao Prefeito Eduardo Campos e ao médico Patrick Derzi – Secretário de Saúde, solicitando que sejam destinados recursos da saúde para prevenção da Dengue por meio da distribuição de repelentes devido ao aumento significativo nos casos de dengue no nosso Município, e tem como objetivo facilitar o acesso a esse produto, principalmente, para famílias de baixa renda.

Terrenos baldios

Torraca também solicitou à Prefeitura que seja feita a notificação aos proprietários de imóveis não edificados e baldios e casas não ocupadas, para que procedam a limpeza dos terrenos, conforme dispõe o Art. 446 da Lei Complementar nº 71/2010 (Código Urbanístico de Ponta Porã).

Torraca pediu a notificação aos proprietários de imóveis não edificados e baldios e casas não ocupadas, para que procedam a limpeza dos terrenos. “Tendo em vista que estamos no verão, período em que aumentam as chuvas e favorece a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, em ambientes quentes e úmidos. Importante destacar ainda que, a falta de limpeza nos terrenos propicia a propagação de doenças como a chikungunya, febre amarela, zika, e a proliferação de pragas, sejam elas cobras, escorpiões e ratos. Ainda pontuo, que o principal objetivo desta indicação é a conscientização e o dever de toda a população pontaporanense lutar para erradicar tais doenças em nosso município.”, argumentou o Vereador Ricardo Torraca, na justificativa da indicação encaminhada à Prefeitura.