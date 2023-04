Ricardo Torraca aciona Prefeitura para limpeza dos bairros

O vereador Ricardo Torraca acionou a Prefeitura de Ponta Porã para solicitar a limpeza e remoção de entulho em diversos bairros da nossa cidade.

As indicações dizem respeito ao pedido de limpeza com carpina e retirada de entulhos dos bairros Residencial Ponta Porã lI, do bairro Jardim das Oliveiras e mais especificamente, a limpeza do terreno na rua Jabuticabeira com esquina com rua Xavante, no Residencial Ponta Porã ll.

Ainda, pediu a pavimentação das ruas do Jardim das Oliveiras. Os pedidos do parlamentar foram encaminhados ao Prefeito Eduardo Campos, com cópia ao engenheiro André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo.

As indicações se justificam devido ao mato está tomando conta dos bairros e terrenos citados, sendo um habitat perfeito pera vetores de diversos tipos de doenças. É sabido também que o acumulo de entulho pode proporcionar aumento de doenças de diversos tipos.

O vereador explica que os pedidos visam ao atender reivindicações dos moradores daquele bairro, no sentido de possibilitar a melhor qualidade de vida, segurança e prevenção em saúde pública.