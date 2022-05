Reunião técnica com profissionais da Sanesul e MS Pantanal apresenta balanço operacional de um ano da PPP

Todas as ações da Ambiental MS Pantanal neste primeiro ano de operações como parceira público-privada da Sanesul foram apresentadas em uma reunião realizada nesta quinta-feira (19/05) em Campo Grande na sede da empresa estadual. O balanço da atuação e resultados operacionais foram apresentados pela equipe da MS Pantanal para a Gerência de Parceria Estratégica da Sanesul (Gepes).

De acordo com o gerente de operações da Ambiental MS Pantanal, Célio Damásio, o encontro técnico também serviu para aproximar todos os profissionais envolvidos na operação do esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul. “Essa aproximação é fundamental para que haja mais sinergia e qualidade no serviço prestado para a população sul-mato-grossense. Toda operação da Sanesul, com os técnicos de saneamento, e da MS Pantanal, com os supervisores e coordenadores, se uniram para fazer alinhamentos e aproximar de uma forma mais assertiva”, explicou o gerente.

A reunião teve na pauta uma apresentação do responsável pelos serviços de manutenção da MS Pantanal, Nivaldo Luiz da Silva e Daniela Gutierres, responsável pelo controle de qualidade dos serviços de tratamento e laboratório da PPP.

Mais Saneamento

Desde maio de 2021, com o início operação plena da PPP, mais de 4,7 mil moradias do Estado se conectara, à rede de esgoto, beneficiando cerca de 15 mil pessoas. No mesmo período, foram realizados 12,8 mil serviços de desobstrução, para que o esgoto possa fluir com segurança até as estações de tratamento. Além disso, foram feitos mais de 5 mil serviços preventivos na rede e 22,7 mil serviços preventivos nas estações elevatórias que fazem parte da estrutura.

A companhia está presente nos 68 municípios onde a Sanesul já atua e tem a meta de universalizar o saneamento básico no estado, ao lado da estatal, até 2031. Para isso, a MS Pantanal conta com um time de mais de 270 colaboradores espalhados nos quatro cantos do Estado. A empresa investiu também em uma frota de 160 veículos leves e pesados, distribuídos a todas as regiões do Estado.