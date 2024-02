Reunião do Comitê Empresa-Escola estreita vínculos entre setor produtivo e instituições de ensino

A terceira reunião do Comitê Empresa-Escola (Cempe) reuniu, nesta quarta-feira (07/02), representantes do setor produtivo industrial, instituições de ensino e entidades públicas de Mato Grosso do Sul com objetivo de aprofundar as discussões sobre a melhoria do ensino e o atendimento das demandas do mercado de trabalho. O encontro foi realizado no polo da Faculdade Insted, em Campo Grande.

Durante a abertura dos trabalhos, o superintendente regional do Sesi, Régis Borges, destacou o engajamento dos membros em participar ativamente dos debates propostos pelo Cempe.

“Quero reforçar nosso propósito como grupo, que existe para que a gente possa achar caminhos para resolver os desafios que se apresentam no setor educacional e no mercado de trabalho. Isso só se faz conectando o setor produtivo industrial com quem faz educação”, disse Borges.

Anfitriã do encontro, a diretora geral da Faculdade Insted, Neca Chaves Bumlai, reconheceu que a proposta do Cempe vai ao encontro do plano pedagógico do Insted.

“A Faculdade Insted tem seis anos de portas abertas, mas já nasceu madura. O modelo da nossa faculdade é trabalhar com as metodologias ativas de aprendizagem, onde o estudante é protagonista. Trazemos as empresas para dentro da faculdade e realizamos muitos projetos e estudos de caso práticos. Buscamos solucionar problemas reais das empresas”, afirmou Neca.

O mantenedor da Faculdade Insted, Pedro Chaves dos Santos Filho, contou aos presentes o testemunho da criação de cursos tecnólogos, há cerca de 30 anos, para atender à demanda do mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul à época, em um caso de “perfeita integração entre empresas e universidades”.

“É importante, na formação de currículos e na capacitação de pessoal, que existia uma integração mais íntima entre a academia e a indústria. Devemos resgatar essa prática. É importante que a comunidade, as indústrias, as empresas de todos os segmentos e áreas da economia possam acreditar na universidade e no ensino superior, para que a gente possa trabalhar juntos”, disse Chaves.

A programação do encontro teve ainda palestra sobre liderança em tempos de apagão de mão de obra, ministrada pela professora da FGV e consultora Vânia Aquino.

A partir desta reunião, o Cempe passou a contar com a adesão de novos membros, como o Conselho Estadual de Educação, a Escola Padrão e os Correios. Do encontro também participaram o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, e o superintendente regional do IEL, José Fernando Gomes do Amaral.

A participação no Comitê Empresa-Escola é voluntária, e as reuniões deliberativas serão realizadas trimestralmente. O próximo encontro está marcado para abril.

A ação está em sintonia com os itens 4 (educação de qualidade), 10 (redução das desigualdades) e 17 (parcerias e meios de implementação) dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). As metas representam um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.