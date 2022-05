Restauração da MS-162 entre Sidrolândia e Maracaju segue para fase final; investimento é de R$ 59 milhões

Tráfego mais seguro e melhor escoamento da produção são as vantagens que a obra de restauração da MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju, vai trazer aos motoristas e produtores rurais da região. O investimento é de R$ 59 milhões e a obra já segue para fase final dos trabalhos.

O projeto prevê a restauração de 85 km nesta rodovia, sendo divididos em dois lotes. O primeiro de 40,5 km, no valor de R$ 28,7 milhões e o segundo (lote) de mais 44,3 km, que terá um custo de R$ 30,6 milhões. A obra é mais uma ação do Governo do Estado para melhorar a infraestrutura das rodovias do Estado e assim contribuir com a expansão da economia regional.

De acordo com a Agesul, 82% dos trabalhos já foram concluídos, faltando apenas a restauração de 15 dos 85 km previstos. Já em relação a sinalização da rodovia 50% já está pronto. Também serão implantadas três rotatórias na parte lateral da pista. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até julho deste ano.

“A reconstrução da MS-162 vai encurtar caminhos em uma região produtora e se tornar uma artéria importante, que integra regiões e gera oportunidades. Mais um investimento para qualificar a infraestrutura da malha rodoviária do Estado”, destacou o governador Reinaldo Azambuja.

A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, já declarou que esta obra de restauração na MS-162 é uma demanda antiga da população, que está sendo concretizada pelo Governo do Estado. “Essa rodovia é de suma importância para o escoamento da nossa produção, tendo em vista a forte vocação agrícola de nosso município. Além disso, dá acesso a vários de nossos assentamentos”.

Marcos Calderan, prefeito de Maracaju, também destacou que a obra vai trazer benefícios ao seu município, entre eles uma segurança maior aos motoristas no tráfego, assim como melhores condições para o escoamento. “Uma ligação importante também com a capital, onde temos recursos de comércio, saúde e tudo mais. O governador tem sido muito sensível às necessidades do Estado inteiro”.

Investimentos

Com investimento de mais de R$ 2 bilhões, o Governo do Estado segue com 60 obras em andamento nas rodovias estaduais. São 47 obras de pavimentação (malha rodoviária) e mais de 13 de restauração e recuperação das estradas, incluindo esta da MS-162, que liga Sidrolândia e Maracaju.

Para o presidente da Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Marcelo Bertoni, as obras nas rodovias estaduais ajudam o setor produtivo, que assim vai dispor de uma infraestrutura mais adequada para levar seus produtos.

“A ampliação e a melhoria da malha viária do estado de Mato Grosso do Sul contribui para o aumento da competitividade dos produtos agropecuários do estado, tornando o transporte ainda mais eficiente, colocando regiões mais distantes em contato com os centros consumidores e distribuidores de insumos e matéria-prima”, ponderou.