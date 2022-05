Responsabilidade no trânsito é tema de palestra do Movimento Maio Amarelo em Caarapó

O Movimento Maio Amarelo, que concentra uma série de atividades durante este mês com o objetivo de promover educação para o trânsito, prosseguiu com as ações do projeto na última quarta-feira (11) em Caarapó. Dessa vez, foi promovida palestra educativa com a presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Cetran/MS), Regina Maria Duarte, que discorreu sobre o tema Trânsito Seguro: Somos todos responsáveis, em palestra realizada na Câmara de Vereadores.

O evento reuniu diretores escolares, coordenadores pedagógicos, técnicos da Secretaria de Educação, motoristas do transporte escolar, policiais militares, bombeiros, representantes do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (Demtrat) e outros convidados e serviu como forma de transmitir informações sobre cuidados e prevenção de acidentes no trânsito.

Durante todo o mês de maio, serão realizadas ações educativas junto à população, a exemplo da distribuição de panfletos com informações sobre as recentes mudanças na legislação relativa ao trânsito, atividades remotas com famílias e estudantes da rede municipal de ensino, instalação de faixas com dizeres alusivos à campanha e blitzes educativas com panfletagem e adesivagem. Também está prevista a assinatura de decreto que regulamenta o trânsito pesado na sede do município.

Em Caarapó, a campanha Maio Amarelo é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos, Habitação e Controle Urbano, por meio do Departamento de Transporte e Trânsito (Demtrat), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Câmara Municipal de Vereadores e instituições educacionais do município.

O movimento Maio Amarelo nasceu em 2014 e fomenta uma ação coordenada entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil para discutir o tema segurança viária com o objetivo de reduzir os acidentes e mortes no trânsito. Apesar da redução do número de mortes nos últimos anos, o trânsito brasileiro ainda mata milhares de pessoas todos os anos. Em 2019, quando foi divulgado o último levantamento pelo Ministério da Saúde, foram mais de 31.945 vidas perdidas, publicou a Agência Brasil.