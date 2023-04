Rescisão com Bragantino aparece no BID, e Palmeiras anuncia o retorno do atacante Artur

Atacante já estava com a rescisão com Bragantino publicada no BID e o Verdão aguardava algumas burocracias para anunciar o reforço

Artur foi oficialmente anunciado na tarde desta sexta-feira pelo Palmeiras. Revelado pelo Verdão, o jogador volta ao clube após três temporadas no Bragantino. Segundo o Lance!., o contrato vai até dezembro de 2027 e terá opção para renovar por mais um ano. Os mais de 156 mil sócios Avanti receberam uma mensagem de texto enviada pelo próprio jogador confirmando o seu retorno.

Os palmeirenses pagarão, ao todo, 9 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) para tirar o atleta do Massa Bruta. A compra foi de 90% dos direitos econômicos, sendo que os outros 10% já pertenciam ao clube alviverde.

Artur volta ao Palmeiras com a aprovação do técnico Abel Ferreira. Quando o português chegou à equipe, em novembro de 2020, o atacante já estava no Braga – havia sido vendido por 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 27 milhões à época) no início daquela temporada. A ideia é que o jogador atue pelo lado esquerdo do ataque, mas também auxiliando na construção.

A tendência é que a Cria da Academia vista a camisa 14, numeração deixada por Gustavo Scarpa, eleito craque da última edição do Campeonato Brasileiro e que no fim da temporada passada se transferiu para o Nottingham Forest, da Inglaterra.

O anúncio de Artur pelo Verdão acontece antes da data limite para o envio das inscrições para a disputa da Libertadores, nesta sexta-feira (31), e a poucos dias do fechamento da janela de transferências nacional.

De todo modo, o atacante não poderá jogar a Copa do Brasil, pois havia defendido o Bragantino nas duas primeiras fases da competição – o Massa Bruta foi eliminado na segunda partida ao perder por 3 a 1 para o Ypiranga, do Rio Grande do Sul.