Republicanos filia o radialista Otaviano Cardoso em Ponta Porã

Partido é aliado do prefeito Eduardo Campos e busca fortalecimento visando disputas eleitorais de outubro

Dentro de um processo de fortalecimento, o Republicanos filiou na manhã desta sexta-feira, dia 9, o ex-vereador Otaviano Cardoso. O líder do partido na Câmara Municipal, Jelson Bernabé, disse que a chegada de mais uma liderança faz parte do fortalecimento da legenda rumo ao pleito eleitoral de outubro.

Jelson é um dos nomes que surgem como pré-candidato a vice-prefeito numa eventual chapa encabeçada pelo atual prefeito Eduardo Campos, que é pré-candidato à reeleição. “Nosso objetivo é o fortalecimento do Republicanos visando a composição de uma chapa forte para a disputa de vagas na Câmara Municipal, com apoio ao projeto do prefeito Eduardo Campos”, disse Bernabé.

Segundo ele, o Republicanos possui um grupo unido e nas eleições de 2020 conseguiu a terceira maior votação em Ponta Porã. “Nós temos um bom número de filiados e lideranças preparadas para o pleito eleitoral. A meta é fortalecer o grupo para aumentar a nossa bancada na eleição do próximo mês de outubro”, disse Jelson Bernabé ao dar boas vindas ao novo filiado, Otaviano Cardoso.

Novo soldado

O radialista Otaviano Cardoso disse que chega para somar. “Foram várias reuniões e analisando a conjuntura política do município, decidi me filiar ao Republicanos, que tem hoje a maior liderança conservadora do Brasil, que é o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro”, afirmou Cardoso.

Otaviano disse que já está trabalhando sua pré-candidatura a vereador visando as eleições de 6 de outubro. Durante seus mandatos de vereador na Câmara Municipal, Cardoso se notabilizou pelo estudo e conhecimentos das leis, tem em seu curriculum uma lista de bons serviços prestados ao município e com sua manifestação demonstra vontade de continuar trabalhando pela população de Ponta Porã.

Durante mandato de presidente da Câmara Municipal, fez enxugamento de gastos e investiu na qualificação do quadro de servidores. “Criamos um Plano de Cargos e Carreira, proporcionando condições para que servidores antigos pudessem se aposentar com salários dignos. Concedemos aumento de 12% nos salários em apenas um ano. Se hoje a Câmara devolve recursos para serem investidos em obras e serviços é porque lá atrás, nós tivemos a coragem e a responsabilidade com a gestão pública, fazendo uma administração transparente e com responsabilidade social”, disse. Otaviano Cardoso agradeceu o convite de filiação ao vereador e líder do Republicanos, Jelson Bernabé, e disse que também apoia a pré-candidatura à reeleição do atual prefeito Eduardo Campos.