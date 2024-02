Remédios ilegais que seguiam em ônibus para Campo Grande são apreendidos pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na madrugada desta sexta-feira (2) na rodovia MS-164, em Maracaju, grande quantidade de remédios e mercadorias de origem estrangeira sem a documentação legal/sanitária para a circulação e o comércio no Brasil.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na rodovia, área rural de Maracaju, quando deram a ordem de parada ao condutor de um ônibus de passageiros que seguia no sentido Ponta Porã a Campo Grande.

Foram apreendidos os seguintes medicamentos: ampolas de Fosfatidilcolina; caixas de Testo 400; unidades de Durateston; Boldenona; Testonat; Nandrolona; Pharma Sust 300; Clembuterol: cartelas de Reumazin, além de um iPhone 15 Pro Max; iPhone 13 e iPad 9th.

Os produtos estavam em uma mochila e o passageiro apenas disse que os adquiriu no Paraguai, e que pretendia entregá-los em Campo Grande. A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 22 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.