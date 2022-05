Reinaldo lança 2ª edição de programa de iniciação científica para alunos e professores do ensino médio

Chamada de 2022 do programa vai distribuir até 500 bolsas que somam R$ 2,8 milhões

Nesta segunda-feira (16), o governador Reinaldo Azambuja cumpre agenda e trabalho em Campo Grande, onde lança, a partir das 10h, no auditório do Bioparque Pantanal, a 2ª edição do PICTEC (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica de Mato Grosso do Sul).

Ação da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), por meio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), o PICTEC beneficia estudantes e professores do ensino médio de escolas da rede pública de ensino.

Depois de contemplar no ano passado 50 professores/coordenadores e 188 alunos com bolsas que somam R$ 1,368 milhão, o PICTEC ganha nova edição em 2022 para selecionar 100 projetos de pesquisa científica e tecnológica propostos por professores que orientarão até quatro estudantes para o aprendizado do método científico.

Para esta chamada serão distribuídas até 400 bolsas na modalidade Bolsa de Iniciação Científica (IC-A) para estudantes do ensino médio ou ensino técnico integrado ao ensino médio, com valor mensal fixado em R$ 400; e até 100 bolsas na modalidade Bolsa de Apoio à Capacitação e Transferência de Tecnologia (ACTT–F) para professores-orientadores, no valor mensal fixado em R$ 800, ambas com duração máxima de 12 meses. O orçamento do programa é de R$ 2,8 milhões.