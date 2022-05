Reinaldo entrega maquinários agrícolas para os municípios de MS; investimento de mais de R$ 31 milhões

Mais uma entrega de maquinários agrícolas vai beneficiar pequenos agricultores dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (18), em agenda marcada para às 10h no pátio do Cepaer (Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer), o governador Reinaldo Azambuja vai fazer a entrega de 363 equipamentos.

Os maquinários foram adquiridos ao custo de R$ 31,3 milhões. Os recursos são da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional (R$ 19,4 milhões), conquistados por meio de emendas parlamentares de 2017 e 2019, acrescidos de contrapartida estadual, mediante convênios celebrados entre a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (R$ 11,9 milhões).

Até o final deste ano, Agraer planeja entregar 1,8 mil máquinas, caminhões e implementos agrícolas para os 79 municípios sul-mato-grossenses. Fazem parte deste plano as 363 entregas desta segunda-feira e os repasses de 17 equipamentos feito Nioaque no último dia 4 de abril.

Desde 2015, o Governo do Estado tem implementado uma política de modernização da agricultura familiar, oferecendo condições para a melhoria da produção e da competitividade de assentamentos, comunidades indígenas e quilombolas.

Em sete anos de gestão (2015-2021), Reinaldo Azambuja entregou 1,4 mil máquinas, caminhões e implementos agrícolas para todo o Estado, adquiridos com recursos estaduais e federais – da Agraer, do Mapa e de bancada.