Reinaldo entrega mais R$ 61 milhões em obras que vão mudar a realidade de Dourados

Infraestrutura de qualidade e desenvolvimento regional. Com estes pilares, o governador Reinaldo Azambuja inaugurou uma série de obras nesta quarta-feira (18), em Dourados, onde cumpre extensa agenda. São mais de R$ 61 milhões em investimentos, que vão mudar a realidade da população.

Entre os destaques está a entrega da restauração da rodovia MS-156, até o viaduto do Polo Industrial, que teve investimento de R$ 27,9 milhões. Um empreendimento que vai melhorar o escoamento da produção, ordenar o tráfego e dar mais segurança para o trânsito da região.

“São investimentos que visam melhorar a vida da população e contribuir com a geração de empregos, abrir novas oportunidades. Nunca houve um volume de investimentos como este na cidade”, disse o governador Reinaldo Azambuja.

O prefeito de Dourados, Alan Guedes, destacou que a parceria do Governo do Estado com a cidade é efetiva e tem trazido benefícios aos douradenses. “O governador tem se mostrado parceiro da cidade, com investimentos que ajudam a melhorar a infraestrutura e mobilidade urbana, assim como a saúde pública e outros setores. Foram entregues obras que há muito tempo são sonhadas pela população”.

Outra obra importante entregue à população foi a pavimentação da rodovia de acesso ao Aeroporto Municipal de Dourados. Com R$ 12,7 milhões, este novo ramal também irá favorecer os estudantes dos municípios vizinhos, que seguem para UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

“Vai contribuir muito com os estudantes que trafegam na rodovia e seguem para as universidades. A obra encurtou caminhos e integra as regiões”, disse o governador.

O reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho, agradeceu ao governador pela obra de acesso. “Será muito importante a todos que estudam nestas universidades e aqueles que vêm nos visitar”.

Infraestrutura urbana

Com uma gestão municipalista, que atende os anseios e pedidos da população, o governador Reinaldo Azambuja também entregou obras de infraestrutura urbana, entre elas a restauração e drenagem nas linhas de ônibus e vias adjacentes da Rua Coronel Ponciano e Avenida Marcelino Pires (R$ 15,4 milhões).

E entregou a recuperação, calçamento e acessibilidade no quadrilátero central, entre as ruas Barão do Rio Branco, Brasil, Joaquim Teixeira Alves e Avenida Weimar Gonçalves Torres, investimento de R$ 4,6 milhões.

Também houve a entrega da obra do prédio da Guarda Mirim de Dourados, que teve apoio do Governo do Estado, com recursos da Sedhast (R$ 305 mil), por meio de emenda do deputado estadual Barbosinha. “Nossa palavra é gratidão, não foi fácil chegar até aqui e hoje este sonho se tornou realidade”, afirmou o presidente da instituição, João Frazão. O governador aproveitou para anunciar que vai implantar novo sistema de iluminação na quadra e construir uma pista de caminhada ao redor da unidade.

Acompanham o governador Reinaldo Azambuja nas agendas em Dourados o secretário Sérgio de Paula (Casa Civil), os deputados estaduais Barbosinha e Zé Teixeira, o prefeito Alan Guedes e os vereadores da cidade.