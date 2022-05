Reinaldo destaca investimentos em segurança e o compromisso com a Polícia Militar durante entrega da Medalha Tiradentes

Na cerimônia tradicional de entrega da “Medalha Tiradentes”, no Comando Geral da Polícia Militar, o governador Reinaldo Azambuja destacou a importância da homenagem para aqueles que apoiam e ajudam a Polícia Militar, assim como os investimentos do Governo que tornaram Mato Grosso do Sul o quarto Estado mais seguro do País.

“Muito feliz em entregar esta medalha Tiradentes a civis e militares que contribuíram para Policia Militar. Também temos a formatura e ascensão na carreira dos novos sargentos. Quero renovar nossa confiança nestes policiais. Contem com este governador até o nosso último dia mandato”, disse o governador.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, afirmou que o momento é de retribuir apoio para aqueles que ajudaram a corporação, assim como enaltecer os investimentos e resultados positivos na segurança pública. “Foram indispensáveis para o bom trabalho os investimentos como aquisição de equipamentos, como 12 mil coletes, dois helicópteros, armamentos e renovação da frota, assim como capacitação profissional e melhorias nas instalações, temos assim policiais capacitados para atender a população. Se viramos referência nacional, devemos muito ao empenho do governador Reinaldo Azambuja”.

Entrega de medalhas

Honraria concedida para as pessoas que prestam relevantes serviços a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, neste ano a “Medalha Tiradentes” foi entregue a 135 personalidades. É a mais alta condecoração concedida pela Polícia Militar a civis e militares pelo seu destaque pessoal e profissional em prol da segurança pública.

Entre os agraciados está a secretária de Administração e Desburocratização, Ana Carolina Nardes. “Agradeço a consideração e o reconhecimento da Polícia Militar, receber a mais alta condecoração desta honrada instituição é motivo de orgulho e muita alegria, o que aumenta ainda mais o nosso compromisso em continuar a trabalhar em prol do avanço do nosso Estado”.

O secretário-adjunto de Governo e Gestão Estratégica, Flávio César, também recebeu a Medalha Tiradentes. “Motivo de satisfação esta honraria e aumenta ainda mais nossa responsabilidade para fazer um bom trabalho na gestão estadual”.

Também estão entre os homenageados o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o desembargador Carlos Eduardo Contar, o general de Exército Fernando José Sant’ana Soares e Silva, o brigadeiro do Ar Clauco Fernando Vieira Rosseto, Comandante da Base Aérea de Campo Grande, a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali, Glória Suzuki, coordenadora-geral de Perícias, entre outros.

“Nosso planejamento era retomar as promoções, tradições e entrega de medalhas, que é uma valorização ao policial. Nossa tropa está satisfeita”, disse o comandante-geral da PM, o coronel Marcos Paulo Gimenez.

Novos sargentos

Durante o evento houve a formatura de 230 novos sargentos da Polícia Militar, que passaram por um curso de aperfeiçoamento, com duração de 1.080 horas-aula. A qualificação foi realizada pelo Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cefap).

O curso de formação era requisito para ascensão na carreira militar dos cabos da Polícia Militar, que receberam o conhecimento necessário para exercerem as funções próprias da graduação de um sargento. Eles são oriundos de diversos municípios do Estado, como Amambai, Corumbá, Dourados, Jardim, Três Lagoas e Ponta Porã.

Entre as novas atribuições dos sargentos estão o comando de viaturas, escrivão de sindicâncias e inquéritos policiais militares. “Este ano é de realização, começamos em janeiro no Cefap no curso de formação. Hoje estamos saboreando esta sonhada promoção”, afirmou o orador da turma, Cristian Lima.