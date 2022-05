Reinaldo autoriza doação de área para construção de nova unidade de saúde em Três Lagoas

O governador Reinaldo Azambuja autorizou a doação de um terreno no bairro Vila Nova, onde a prefeitura municipal irá construir uma nova unidade de saúde aos moradores, onde serão realizados exames, consultas e outros procedimentos.

A solicitação do terreno foi feita pelo prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, em reunião com o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha, nesta quinta-feira (05) na Segov (Secretaria Estadual de Governo e Gestão Estratégica).

A área doada fica na rua Elviro Mário Mancini, esquina com a Josino da Cunha Bueno, próximo a Casa da Mandioca. No local será construída a USF Miguel Nunes. A Unidade de Saúde da Família já existe no bairro, mas o prédio atual já não comporta a demanda, por isso será construído um prédio mais amplo.

“Solicitei esta área ao governador, que logo já autorizou para começar os encaminhamentos na documentação para doação do terreno. Esta nova unidade será mais centralizada para população do bairro, sendo mais ampla, com maior conforto e comodidade para a população. A antiga já estava pequena para atender as pessoas”, descreveu o prefeito Ângelo Guerreiro.