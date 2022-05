Reinaldo assina promoção de 281 agentes de segurança patrimonial

Em mais uma ação de valorização aos servidores públicos de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja assinou, nesta terça-feira (26), Decreto de promoção funcional por merecimento a 281 agentes de segurança patrimonial. O documento será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta quarta-feira (27).

O ato de assinatura reuniu representantes do Governo do Estado e também do movimento sindical no gabinete do secretário Eduardo Rocha, da Segov (Secretaria de Governo e Gestão Estratégica). “Convidamos todos aqui em sinal de respeito à categoria”, disse Rocha.

Após assinar o Decreto, Reinaldo Azambuja destacou a importância do papel desempenhado pelos agentes patrimoniais. “O Estado precisa muito de vocês, que são responsáveis pelo patrimônio que pertence a todos nós”, afirmou.

Ele ainda destacou que o canal de diálogo com a categoria segue aberto para mais conquistas. “A Casa está sempre com as portas abertas para dialogarmos e vermos o que é melhor para vocês e para o Estado. O espírito do nosso governo é esse, de sentar e dialogar com as categorias”, completou.

Presente no ato de assinatura, o presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Patrimonial Estadual (Sindasp), Oriovaldo Duarte, reconheceu o empenho do Estado. “Agradeço pela categoria que vem há 20 anos batalhando em proteção aos prédios públicos”, falou.

“Quero agradecer ao governador Reinaldo Azambuja pelo empenho de estar fazendo a nossa promoção e também em outros aspectos que ele tem nos atendido. Sabemos das dificuldades econômicas do País e mesmo assim o Governo tem nos atendido”, emendou.

Os servidores promovidos neste ato estão lotados na Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e têm interstícios computados até 31 de dezembro de 2019. Com a assinatura desta promoção, o governador regulariza a atividade funcional dos Agentes Patrimoniais, referente ao ano de 2020 (vencido em 1º de julho de 2020).

“Estamos em diálogo constante com essa categoria, olhando, reestruturando e pensando na modernização do Estado. As promoções que saem hoje são por mérito e vêm sendo construídas já há algum tempo”, explicou a secretária Ana Nardes, da SAD.

Também participaram do ato de assinatura na Segov os secretários Antonio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública) e Édio Rezende (adjunto de Administração); a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia; e a consultora legislativa do Estado, Doriane Chamorro.