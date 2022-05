Reinaldo assina licitação para pavimentação da MS-316, que vai ligar Costa Rica a Paraíso das Águas

O governador Reinaldo Azambuja assinou nesta segunda-feira (25) a abertura de licitação para pavimentação de mais 30 km da rodovia MS-316, que liga Costa Rica a Paraíso das Águas.

“Uma obra muito importante, que vai ligar estas regiões produtivas e os municípios de Costa Rica e Paraíso das Águas. Vai contribuir muito para os produtores, assim para quem trafega nesta região. Investimento que contribui para economia do Estado”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, durante a solenidade.

O secretário de Infraestrutura, Renato Marcílio, explicou que ao todo são 60 km de pavimentação, de Costa Rica até Paraíso das Águas. Já foram asfaltados 9 km deste trecho, outros 20 km estão na fase de licitação e agora o governador assinou licitação dos 30 km que faltavam (último lote). Os investimentos superam R$ 100 milhões.

O prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves dos Santos, destacou que a rodovia MS-316 tem muita importância econômica para região, por isso esta obra será fundamental. “Este trecho tem produção de soja, milho, cana de açúcar e pecuária. Esta ligação será importante para escoamento da produção em direção a São Paulo e outras regiões”.

Também ponderou que a rodovia tem um trânsito pesado de caminhões e veículos. “Hoje é uma estrada sem asfalto, que fazemos a manutenção junto com o Governo do Estado, mas o trânsito é muito grande, agora com a pavimentação vai facilitar este percurso para levar os produtos, além de ajudar no tráfego da região”.

O produtor rural, Argemiro Luiz Batisti, de 75 anos, afirmou que a pavimentação da rodovia vai ajudar no escoamento da sua produção. “Estou muito contente por esta ação do Governo do Estado, pois tenho propriedade na região e assim vai facilitar na hora de levar nossos produtos, principalmente agora que os combustíveis estão mais caros e uma estrada ruim podemos ter prejuízos toda hora”.

Além do governador, participaram da solenidade os secretários Renato Marcilio da Silva (Infraestrutura), Sérgio de Paula (Casa Civil) e Eduardo Rocha (Governo e Gestão Estratégica), assim como prefeito de Costa Rica, Cleverson Alves dos Santos, vereadores e produtores do município.