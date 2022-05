Reinaldo assina convênios para obras em Coronel Sapucaia, Bela Vista e Santa Rita do Pardo

“Parceria com os municípios é uma conquista da população”. Assim o governador Reinaldo Azambuja definiu as assinaturas de convênios para obras de infraestrutura urbana e rural nas cidades de Coronel Sapucaia, Bela Vista e Santa Rita do Pardo. São investimentos em rodovias, vias urbanas, combate a erosão e pavimentação de bairros populares.

A solenidade ocorreu nesta quinta-feira (19), no gabinete do secretário estadual de Governo e Gestão Estratégia, Eduardo Rocha. Durante o evento o governador destacou que a maioria das obras foi requisitada pelos prefeitos durante o programa “Governo Presente”.

“Esta parceria e trabalho conjunto nos possibilitou ser o governo mais municipalista da história. Quem ganha com isto é a população. Nestes convênios fazemos a transferência de recursos e cabe aos municípios gerenciar e licitar para dar início às obras de infraestrutura. É importante dar rapidez ao processo para cumprir o prazo eleitoral”, destacou o governador.

O secretário Eduardo Rocha ponderou que o ato em conjunto com os prefeitos mostra a parceria do Estado com os municípios. “Esta solenidade mostra que estamos em um governo municipalista, que atende os anseios da população e que continua fazendo entregas importantes”. Os convênios receberam emendas dos deputados Márcio Fernandes e Mara Caseiro.

Bela Vista

Para Bela Vista foi assinada autorização para ordem de serviço na pavimentação e drenagem do Bairro Baixada Corinthiana, no valor de R$ 5,4 milhões. O projeto ainda inclui a restauração da Rua Barão de Ladário. Também foi dado aval para obra de recomposição de revestimento da estrada vicinal “Dama Cauê”, no valor de R$ 6,5 milhões.

“São investimento que vão ajudar tanto a infraestrutura urbana, como área rural. Esta parceria que chega neste momento irá beneficiar toda população. Ajuda por exemplo o transporte escolar e escoamento da produção”, disse o prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti.

Coronel Sapucaia

Com investimento de R$ 11,4 milhões, Coronel Sapucaia vai receber a obra de controle e combate a erosão na rodovia MS-165, em trecho que liga a cidade a Paranhos. A intenção é resolver este problema, que prejudica a infraestrutura da região. Também foi assinado convênio para pavimentar as ruas Prudêncio R. Lopes, Pascácio S. Dutra e Quintino Viana, na Vila Jardim Palmeiras (R$ 869,9 mil).

A cidade ainda vai ganhar recapeamento em diversas ruas do município, em investimento de R$ 1,125 milhão. “Nunca tivemos investimentos efetivos na infraestrutura da cidade, como estamos tendo nesta gestão estadual. Muito feliz pela ajuda do governador”, afirmou o prefeito

Santa Rita do Pardo

O governador assinou dois convênios para Santa Rita do Pardo. As obras serão para restauração do pavimento nos bairros Nova Esperança (R$ 676,6 mil) e Novo Horizonte (R$ 1,2 milhão). O objetivo é melhorar as condições de infraestrutura da cidade, dando mais qualidade de vida aos moradores.

“O governador tem mostrando que sua gestão é extremamente municipalista, preocupado com as cidades, inclusive com Santa Rita do Pardo. São novos investimentos que vão ajudar a população”, descreveu o prefeito Roberto Calixto Costa.

Novos equipamentos

O governador aproveitou a solenidade para entregar monitores multiparâmetro de sinais vitais aos prefeitos de Coronel Sapucaia, Bela Vista, Santa Rita do Pardo e Ivinhema. Estes aparelhos serão repassados aos 79 municípios do Estado. Eles fazem parte de uma doação do Ministério da Saúde, em um investimento de R$ 2,4 milhões.

Os monitores fazem a leitura dos sinais vitais dos pacientes, indicando em tempo real a condição da sua saúde para a equipe médica. Eles podem ser usados tanto em adultos como crianças, assim como em ala neonatal. Os equipamentos vão ser encaminhados para hospitais e às secretarias municipais de saúde.

Além do governador, participaram da solenidade os secretários Flavio Britto (Saúde), Renato Marcílio (Infraestrutura), Eduardo Rocha (Governo e Gestão Estratégica), o secretário-adjunto de Governo, Flávio César. Os deputados Márcio Fernandes e Mara Caseiro e os prefeitos dos municípios contemplados.