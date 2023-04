Regulação de serviços de MS traz melhorias na distribuição rural de energia na região leste

A ampliação da fiscalização realizada pela Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul) promoveu melhorias na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica nas Redes de Distribuição Rurais (RDRs) de Três Lagoas e outros municípios do leste de Mato Grosso do Sul.

Após concluir a segunda fiscalização de Acompanhamento dos Planos de Resultados da Energisa e da Neoenergia Elektro, a agência constatou melhora técnica e aperfeiçoamento de prevenção e manutenção nas redes.

“Esse é um trabalho importante que nós estamos fazendo. Ampliamos nossa presença naquela região de Mato Grosso do Sul, atentos às demandas dos consumidores, sejam os de residência, comércio, indústria, e do setor produtivo”, afirma o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis.

“Nossa fiscalização e nossa Ouvidoria estão ainda mais presentes e contribuindo para melhorar a prestação do serviço”, destaca o dirigente.

Energia segura

Atualmente, a estimativa é de que o Estado tenha mais de 1,3 milhão de hectares, sendo que até 2030 a perspectiva é de que atinja 2,0 milhões de hectares de florestas plantadas, ou seja, aproximadamente 5,6% do território Sul-mato-grossense.

No último ano e meio, articulação entre a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), produtores rurais, Agems e concessionárias gerou intervenções para corrigir deficiências, reforçar a prevenção de incêndios florestais e reduzir interrupções de longa duração no abastecimento na região que mais concentra esse tipo de produção agroindustrial.

Analisando demanda de consumidores recebidas por meio da Secretaria, a agência reguladora fez reuniões técnicas, inspeções a campo e recomendações que produziram Planos de Resultados, elaborados e executados pelas duas distribuidoras. Equipe da Câmara Técnica de Energia promoveu ações presenciais nas instalações das distribuidoras e inspeções em campo das RDRs.

“Acompanhamos o cumprimento desses planos para verificar se os problemas foram corrigidos. As distribuidoras já têm atividades preventivas e de manutenção permanentes, mas com essa ação direcionada, todo esse trabalho passou por melhorias, o que beneficia a todos os consumidores”, explica o diretor de Gás, Energia e Mineração, Valter Almeida da Silva.

Os planos incluíram orientação e tratativas contínuas com proprietários rurais sobre observância da faixa de segurança de redes em relação a árvores plantadas na área de servidão.

Análise e resultados

Nas áreas de concessão da Elektro e da Energisa, foram analisadas as quantidades de interrupções de longa duração em 2021 e 2022, para checar relação com problemas ligados a meio ambiente, suspensão não programada, queima e incêndio, e a avaliação é que as ações implementadas surtiram os efeitos desejados.

Com as manutenções preventivas e atuação em vegetações próximas à rede de distribuição, as reclamações apontadas por consumidores devem ser solucionadas, e as distribuidoras devem manter esses cuidados continuamente.

A fiscalização também constatou que praticamente todos os pontos reclamados ou com algum tipo de problema foram corrigidos, principalmente, manutenções das estruturas das redes elétricas, retirada de redes desativadas e limpezas de faixas de servidão.