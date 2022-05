Reforma da Escola Maria Conceição Angélica está em ritmo acelerado

O Prefeito Alan Guedes esteve nesta sexta-feira (6), vistoriando a obra da reforma da cobertura da Escola Municipal Professora Maria Conceição Angélica, que fica no Jardim Guaicurus. A obra segue a todo vapor. O local havia sido interditado pela Defesa Civil em setembro de 2021, por risco de desabamento do teto.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Alan Guedes no início de abril e a obra iniciou logo em seguida. “Sabemos que essa obra é muito esperada pela comunidade do Jardim Guaicurus. Essa é a única escola do município que atende essa região, desde as séries iniciais até o fundamental e depois da pandemia não pode retomar as aulas presenciais por conta da interdição. Esse investimento é para os nossos alunos e suas famílias, que são o principal objetivo do nosso trabalho”, afirmou Alan.

Desde que apresentou os problemas na estrutura, a instituição manteve as aulas remotas, mas com atendimentos presenciais, já que o setor administrativo da instituição não está nas áreas de risco e continua a receber pais e alunos.

A Empresa Trento Soluções em Construções Ltda é a responsável pela obra da reforma completa de toda a estrutura do telhado da instituição, no valor de R$ 1.515.742,53 milhão.

A diretora da escola, Luciene Olimpia Silva Silveira, agradeceu o empenho da gestão em solucionar o problema. “Eu agradeço muito aos secretários Ana Paula e Casarin, que estiveram sempre prontos em nos ajudar na busca da solução e isso é muito importante na administração, termos o retorno”, ressaltou.

“Fizemos um projeto e estabelecemos que será utilizado o telhado de metal e o forro de PVC será substituído por um novo”, explicou o secretário de Obras, Luis Gustavo Casarin, que acompanhou a visita.

Também estavam presentes os vereadores, pastor Sérgio Nogueira, líder do governo municipal na Câmara, Maurício Lemes, vice-líder do governo na Câmara e Creusimar, além dos secretários Wellington Rocha (Segov), Vander Matoso (Administração), o procurador geral do município, Paulo César Nunes e o diretor-presidente do Imam, Wolmer Sitadini.