Rede de Controle da Gestão de MS busca aprimorar mecanismos institucionais de controle e gestão pública

Integrantes da Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso do Sul estiveram reunidos na tarde desta quinta-feira, 25, com representantes do MS Competitivo, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul (Fecomércio/MS), da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) e com o Procurador-Geral do Município de Campo Grande, com o objetivo de discutir parcerias e propostas de um trabalho conjunto entre a Rede MS e as instituições visitadas.

Representaram a Coordenação Executiva da Rede o Promotor de Justiça do Patrimônio Público de Campo Grande, Humberto Lapa Ferri; e o Secretário-Geral do Tribunal de Contas da União em MS, Mário Bertuol; além de João Arcoverde, servidor da Controladoria-Geral do Estado e responsável pelo Programa de Integridade Municipal – PIM.

Durante as reuniões, discutiu-se como integrar em 2024 as diversas ações realizadas pelo Sistema Fecomércio (Sesc, Senac e Instituto de Pesquisa), em especial o Programa de Integridade Municipal – PIM, coordenado pela Rede de Controle; e o Programa de Gestão e Desempenho do Governo Federal, do qual o MS Competitivo é membro do comitê de implementação neste Estado. Também foram traçadas estratégias de como a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul e a REDE/MS podem compartilhar soluções que atinjam os objetivos comuns das referidas instituições. Finalmente, foi realizada reunião com o Procurador-Geral do Município, com apresentação de dados e busca de parcerias em prol da maior eficiência nos mecanismos institucionais de controle e gestão pública.

Para Humberto Ferri, a finalidade do trabalho foi atingida, “estamos focados em estreitar os laços entre a Rede Estadual de Controle de Gestão Pública – REDE/MS com instituições de notável eficiência e trabalho desenvolvido, como o são a Fecomércio, a Fiems e a PGM de Campo Grande, visando a discutir parcerias que possam aprimorar os mecanismos institucionais de controle e gestão pública, acreditamos que esse é o caminho”.

Nas reuniões realizadas, participaram Reinaldo Lima, representante do MS Competitivo e Fecomércio; Marcelo Henriques de Andrade, gerente de Compliance do Sistema Fiems; e Alexandre Ávalo, Procurador-Geral do Município de Campo Grande.