Recuperação de asfalto no Água Boa e Santo André é elogiada por Cemar Arnal

“As obras de recuperação do asfalto nos bairros Jardim Santo André e Jardim Água Boa, estão sendo executadas com rapidez e alta qualidade, como vemos nas ruas Araguaia, Rio Brilhante e Mato Grosso, por exemplo”, elogiou o vereador e vice-presidente da Câmara de Dourados, Cemar Arnal (Solidariedade).

Ele e o colega de Casa de Leis, vereador Marcão da Sepriva (Solidariedade), além de serem da região, têm verificado constantemente e acompanhado de perto o andamento dos trabalhos.

“Agradecemos a atenção do prefeito Alan Guedes (PP) no atendimento de nossas reivindicações, assim beneficiando além de quem mora nesses bairros, também as pessoas que transitam por essa região”, avaliou Cemar, ressaltando as ações desenvolvidas pela Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos).

“Estamos unidos nessa luta, não só nesses bairros, mas em todos os lugares que encontramos reivindicações e necessidades, quando encaminhamos para a prefeitura nossos pedidos”, acrescentou Marcão.