Receita Federal recebe 16 novos auditores-fiscais em Mato Grosso do Sul

A Receita Federal recebeu 16 novos auditores-fiscais em Mato Grosso do Sul. Eles foram distribuídos pelas alfândegas de Corumbá (5), Mundo Novo (5) e Ponta Porã (6) e fazem parte do grupo de 229 convocados do concurso realizado em 2022, que foram empossados no início do ano pelo órgão. O grupo reforça o efetivo de apenas 100 auditores-fiscais que a Receita tem para atender todo o estado.

O presidente do Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal em Mato Grosso do Sul (Sindifisco Nacional MS), Anderson Novaes, destacou a importância da chegada dos novos auditores, mas revelou que outros 8 servidores da classe, que atualmente estão lotados no estado, vão embora para outras unidades da federação nos próximos meses, ou seja, o saldo é de mais 8 pessoas no quadro.

“É até difícil fazer uma estimativa de qual o déficit, mas ele é grande. O auditor-fiscal da Receita tem muitas atribuições privativas da classe e sofremos nos últimos anos com a falta de reposição para os profissionais que se aposentaram, se licenciaram ou se transferiram para outros estados. A renovação com a chegada de novos servidores é fundamental. Tem de ser celebrada sempre, mas precisamos reforçar ainda mais esses números”, apontou.

Nesta semana, a direção do Sindifisco Nacional MS percorreu as unidades alfandegárias que receberam os novos auditores. O objetivo foi fazer uma apresentação da entidade e das vantagens da associação à instituição, além de discutir o panorama da atual conjuntura econômica e política do país.

“Mostramos aos novos auditores que a associação ao sindicato é muito importante, pois oferece assessoria jurídica individual, plano de saúde próprio e fiança locatícia. Além disso, a entidade é representante da classe nas negociações com a direção da Receita e com o governo federal. Como tal, estuda e organiza ações administrativas em prol dos filiados, ingressando em juízo quando necessário, trabalha questões de interesse geral, promove eventos, como a confraternização anual, e se envolve diretamente na defesa do cargo”, explica a vice-presidente do Sindifisco Nacional MS, Yone de Oliveira.

Na segunda-feira (22), a apresentação do sindicato foi feita em Mundo Novo; na terça-feira (23), em Ponta Porã; e na quarta e quinta-feira (dias 24 e 25), em Corumbá.