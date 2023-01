Recadastramento e cadastramento do cartão estudante começam na próxima semana em Dourados

Para o recadastramento o estudante deve fazer pelo app SI.GO

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Dourados) informa que vai iniciar na próxima semana, o recadastramento e o cadastramento do cartão estudante do ensino fundamental e médio.

De 10 de janeiro a 10 de fevereiro, os estudantes do ensino fundamental poderão solicitar análise do cadastramento e recadastramento para o transporte gratuito de forma presencial, na Central de Passe, que fica na Rodoviária e funciona das 7h às 11h e das 13h às 17h. Informações no telefone 3424-8652.

É preciso apresentar os seguintes documentos: atestado de matrícula da escola original constando o período que o aluno está matriculado, RG do aluno ou registro de nascimento, RG do responsável, comprovante de residência (luz ou telefone).

No mesmo período, os estudantes pagantes do ensino médio também serão atendidos para atualização do cadastro, por meio do aplicativo SI.GO.

Para realizar o processo é preciso estar com os documentos pessoais em mãos (RG do aluno), atestado de matrícula atualizado, e comprovante de residência ou declaração, encaminhadas por meio de fotos no app.

“Para o recadastramento o estudante deve fazer pelo app SI.GO. Já para novos cadastros é preciso ir até a Central de Passes, que fica no Terminal Rodoviário”, informa a diretora-presidente da Agetran, Mariana Souza Neto.

O app é gratuito e pode ser baixado por meio da AppStore (sistema iOS) e Google Play (sistema Android). Além dos estudantes, outros usuários também podem utilizar o aplicativo, que também tem a função de recarga via PIX do cartão de passe da Viação Dourados. Os créditos são disponibilizados em até 2 horas.

Universitários

A partir do dia 30 de janeiro a 28 de fevereiro, o atendimento será direcionado para os estudantes universitários da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) e das Universidades particulares.