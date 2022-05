Raphael Modesto pede mais médico especialista para atender na rede pública de Ponta Porã

O vereador Raphael Modesto apresentou na sessão ordinária de 19 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação encaminhada ao prefeito Hélio Peluffo Filho, com cópia a Patrick Derzi, Secretário Municipal de Saúde, solicitando a contratação de mais um médico Otorrinolaringologista.

O parlamentar justificou o pedido afirmando que “a presente indicação justifica-se pela necessidade de mais um profissional, tendo em vista a grande procura por este na rede pública, sendo que, com a contratação de mais um profissional, irá diminuir a fila de espera, pois, atualmente encontra – se apenas um médico na área fazendo atendimento, fazendo com que a fila de espera aumente cada vez mais e tornando assim muito distante a data do atendimento”.