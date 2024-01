Raízen realiza feirões de empregos em cidades do Mato Grosso do Sul

Com mais de 300 vagas disponíveis, os interessados receberão atendimento presencial em três municípios. Inscrições também podem ser feitas de forma online

A Raízen, referência global em bioenergia e terceira maior empresa brasileira em faturamento, realizará três feirões de emprego nas cidades de Caarapó, Juti e Fátima do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul. O primeiro ocorrerá na segunda-feira, 29 de janeiro, na Escola Estadual Professor Joaquim Alfredo Soares Vianna. Já a segunda iniciativa está programada para a quarta-feira, 31, no Centro de Atividades Múltiplas (CMA) do município de Juti. Quanto à cidade de Fátima do Sul, os feirões acontecerão nos dias 07 e 08 de fevereiro, na Câmara Municipal. O objetivo desses eventos é preencher 353 vagas disponíveis, abrangendo cargos diversos conforme a unidade de atuação, englobando áreas operacionais da empresa nas proximidades da região. Os currículos também podem ser enviados para o e-mail: rhcaarapo@raizen܂com ou para o telefone (14) 9.9925-9028.

Há vagas para Motorista IV, Operador(a) de Colhedora, Operador de Máquinas II, Mecânico Automotivo, Eletricista Automotivo e Auxiliar de Manutenção Automotiva. Os requisitos variam conforme a função e a contratação ocorrerá no regime CLT e, entre os benefícios, além de remuneração compatível com o mercado, os profissionais terão acesso a convênios médico, odontológico, farmacêutico, vale-alimentação, seguro de vida e transporte gratuito, de acordo com o local de atuação.

Com mais de 46 mil colaboradores e 15 mil parceiros de negócios espalhados pelo País, a Raízen, que é protagonista na transição energética, busca promover um ambiente de trabalho inovador, ético, inclusivo, seguro, sustentável e que respeite as pessoas e suas individualidades. Para isso, busca estes valores e compromissos nos profissionais que integrarão seus times.

Serviço Caarapó

Data: 29 de janeiro – segunda-feira

Horário: das 8h às 16h

Local: Escola Estadual Professor Joaquim Alfredo Soares Vianna – Endereço: R. Rui Barbosa, 375 – Vila Planalto, Caarapó – MS, CEP: 79940-000

Levar: currículo, RG e/ou CNH

Serviço Juti

Data: 31 de janeiro, quarta-feira

Horário: 08h às 16h

Local: Centro de Atividades Múltiplas (CMA) – Endereço: Rua Tiradentes 113,-225, Juti – MS, CEP: 79955-000

Levar: currículo, RG e/ou CNH

Serviço Fátima do Sul

Data e horário: Dias 07 e 08 de fevereiro, das 08h às 16h

Local: Câmara Municipal – Endereço: Rua Tenente Antônio João, 1079 – Centro, Fátima do Sul- MS – CEP: 79700-000

Levar: currículo, RG e/ou CNH

Sobre a Raízen

Com o propósito de redefinir o futuro da energia a partir de um amplo portfólio de soluções renováveis, a Raízen possui um modelo de atuação único e irreplicável, sendo protagonista em todos os setores em que atua e liderando a transição energética do País. Ao promover impacto positivo a todos os seus stakeholders, a empresa tem como compromisso produzir hoje a energia do futuro, por meio do crescimento sustentável lucrativo do negócio, orientada por metas factíveis, sólidas e alinhadas ao seu propósito.

Por meio de tecnologias avançadas e proprietárias, a Raízen tem ampliado seu portfólio de renováveis, como o etanol de segunda geração (E2G), o biogás, o biometano e a bioeletricidade de fontes 100% limpas. Desde sua formação, a Raízen já evitou 30 milhões de toneladas de CO2 e tem como objetivo ampliar o potencial de descarbonização por meio de seus produtos para mais de 10 milhões de toneladas de CO2 evitados por ano. Ainda, a empresa tem como um de seus objetivos, ser o melhor parceiro na descarbonização, por isso, assumiu a meta de ter 80% do EBITDA de negócios e fontes renováveis até 2030.

Com um time de cerca de 46 mil funcionários, opera 35 parques de bioenergia, com capacidade instalada para moagem de 105 milhões de toneladas de cana com cerca de 1,3 milhão de hectares de áreas agrícolas cultivadas com tecnologia de ponta e colheita totalmente mecanizada. Na safra 22´23, produziu 3 bilhões de litros de etanol e 4,8 milhões de toneladas de açúcar.

Por meio de uma rede de mais de 8 mil postos revendedores que estampam a marca Shell no Brasil, na Argentina e no Paraguai, atende milhões de consumidores diariamente em suas jornadas, oferecendo desde os exclusivos combustíveis da família Shell V-Power até praticidade e benefícios na hora do pagamento com o aplicativo Shell Box. Pelo Grupo Nós (Joint venture com a FEMSA Comercio), atua no varejo de conveniência e proximidade com mais de 1.300 lojas Shell Select e com os mercados OXXO. Na safra 22´23 comercializou 35 bilhões de litros de combustíveis por meio de sua infraestrutura que conta com mais de 70 terminais de distribuição pelo país, com presença em 19 portos e 60 bases de abastecimento em aeroportos.

Está entre as maiores empresas do Brasil. Na safra 22’23, a Raízen apresentou uma receita líquida de R$ 246 bilhões, gerando emprego e renda, dinamizando a economia e promovendo impacto social positivo por meio de inúmeras ações, com destaque para a Fundação Raízen, instituição sem fins lucrativos que há 20 anos atua na educação de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.