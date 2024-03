Queda precoce no Paulistão pode deixar Corinthians fora da próxima Copa do Brasil

Eliminado do Paulistão na fase de grupos, Corinthians do técnico António Oliveira se complica para 2025

A eliminação precoce do Corinthians no Paulistão colocou muita coisa em risco neste início de temporada. Por não avançar à fase mata-mata do Estadual e, consequentemente não seguir na briga pela taça, o Timão deixou de faturar uma boa grana, já que o prêmio para o campeão é de R$ 5 milhões, e para o vice-campeão o valor é de R$ 1,65 milhões. As informações são do Lance!.

Outro ponto importante na desclassificação do Corinthians na fase de grupos é que o time da capital paulista corre o risco de ficar fora da próxima edição da Copa do Brasil, em 2025. Isso porque o regulamento da competição nacional mudou e, com isso, os Estaduais têm uma importância fundamental para chegar à classificação do torneio.

Na edição de 2023, dez equipes conseguiram suas vagas via o ranking nacional de clubes. Após a mudança da regra, para 2024, a classificação para a Copa do Brasil começou a se basear em um ranking utilizado pela CBF. A partir daí, haverá a definição de quantas vagas cada um terá direito a distribuir nas suas competições estaduais.

As federações mais bem colocadas, como São Paulo e Rio de Janeiro, terão direito a seis vagas via competições locais, ou seja, os seis primeiros colocados do Paulistão garantem vaga na próxima Copa do Brasil.

De acordo com a classificação das equipes na Libertadores ou com o título da Copa do Brasil, as vagas vão sendo repassadas para os próximos colocados do Estadual. Atualmente, o Alvinegro é o 12º colocado do Paulistão, com 13 pontos, e ainda resta uma rodada na fase de grupos.