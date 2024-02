Quantidade de inscritos no Prouni em MS é 80% mais que vagas disponíveis

São ofertadas 7,2 mil bolsas de estudo em 39 instituições sul-mato-grossenses, segundo o MEC

O Prouni (Programa Universidade para Todos) recebeu o total de 12.980 inscrições em Mato Grosso do Sul até o fim do prazo, segundo divulgou na última sexta-feira (9) o MEC (Ministério da Educação). A quantidade é 80% maior que o número de bolsas ofertadas pelas instituições privadas de ensino superior do Estado. As informações são do Campo Grande News.

São ofertadas 7.200 oportunidades, sendo 6.351 bolsas integrais (100%) e 849 parciais (50%). Elas estão divididas entre 143 cursos, em 39 instituições de ensino sul-mato-grossenses participantes do programa.

Se inscreveram 12.890 pessoas no Estado. Dessas, 2.802 estão pré-selecionadas e já podem procurar as universidades escolhidas para fazer a matrícula. O prazo para isso se encerra em 20 de fevereiro.

Os candidatos que não foram pré-selecionados deverão aguardar o resultado da segunda chamada. A divulgação de nova lista será em 27 de fevereiro. Haverá uma terceira chance, ainda: interessados na lista de espera poderão se manifestar entre 15 e 16 de março, e acompanhar se foram aprovados até 18 de março.

No Brasil – Ao todo, 716.759 pessoas, sendo a maioria mulheres (484.044), se inscreveram nesta edição do Prouni.

O estado que recebeu o maior número de inscrições foi São Paulo, com 231.500. Ao todo, foram pré-selecionados 43.581 inscritos no estado. As instituições de educação superior paulistas ofertaram 105.445 bolsas.

Seguem a lista Minas Gerais (com 132.350 inscrições, para uma oferta de 40.084 bolsas e 20.360 pré-selecionados) e Bahia (com 114.632 inscrições, para oferta de 22.094 bolsas e 15.685 pré-selecionados).