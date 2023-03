Quadras do Complexo Jorjão serão revitalizadas em parceria com estudantes

Com a reforma, as duas quadras passarão a atender jogos de todas as modalidades, sendo vôlei, basquete, handebol e futsal

As duas quadras do Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, o Jorjão, estão sendo reformadas e passarão a atender jogos de todas as modalidades, sendo vôlei, basquete, handebol e futsal. A obra é resultado de uma parceria com a Associação Atlética Acadêmica do curso de Medicina da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).

“Vamos ceder a quadra para os Jogos Abertos Intermed Pantanal e em contrapartida eles vão realizar a pintura das quadras com um material específico e que muda a qualidade, a prática esportiva nas quadras e favorece. Além de cederem os equipamentos esportivos e materiais para aulas de natação”, explica o diretor-presidente da Funed (Fundação de Esporte de Dourados), Luís Arthur Spinola Castilho.

A reforma, que já começou, deve durar 15 dias, segundo o prazo estipulado pela Associação Atlética. “Esse foi o prazo estabelecido para a entrega das quadras. Por esse período, as aulas de basquete e de vôlei no período da tarde foram transferidas para o ginásio municipal e continuam acontecendo normalmente. As aulas de futsal foram remanejadas para o campo no Jorjão mesmo e as aulas de ginástica também continuam acontecendo no Jorjão, mas em outro espaço”, informa Luís.