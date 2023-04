Provas do concurso do Banco do Brasil serão no próximo domingo

Seleção conta com quase 1,5 milhão de inscritos

As provas do concurso do Banco do Brasil acontecerão no próximo domingo, 23, em 178 cidades de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Os inscritos devem acessar a página www.cesgranrio.org.br, conferir seus dados pessoais e o local de prova e imprimir o cartão de confirmação de inscrição.

Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12h e fechados às 13h. As provas serão liberadas às 13h30, sempre considerando o horário de Brasília. Os candidatos terão até 5 horas para responder a todas as questões.

O certame, organizado pela Fundação Cesgranrio, é a segunda maior seleção externa da história do BB e a maior de tecnologia já realizada no País. Conta com quase 1 milhão e meio de inscrições: mais de 1 milhão e 300 mil para as vagas de Escriturário – Agente Comercial e mais de 130 mil para as de Escriturário – Agente de Tecnologia.

Dos inscritos, 53,75% se declaram do sexo feminino, 69,17% têm entre 19 e 35 anos de idade e 55,40% estudaram até o ensino médio. A maioria dos candidatos elege a possibilidade de ascensão e carreira como o principal motivo para prestar o concurso do BB, que oferece 2 mil vagas para Escriturário – Agente Comercial, mais mil de cadastro de reserva, para atuação nas unidades de negócios, e outras 2 mil vagas para

Escriturário – Agente de Tecnologia, mais mil de cadastro de reserva, com foco em conhecimentos de TI.