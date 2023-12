Projeto UEMS para Crianças realiza Colônia de Férias em janeiro

O curso de Pedagogia, da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), está com as inscrições abertas para a 8ª edição da Colônia de Férias do UEMS para crianças. O evento ocorrerá dias 15 a 19 de janeiro, das 13 às 17 horas, no salão da Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo (Pólem), em Dourados.

As inscrições estão abertas para crianças de 3 a 8 anos. Os convites têm o valor de R $ 200 a semana ou R$ 45 a diária avulsa para a compra de materiais e lanches.

Informações podem ser obtidas pelo telefone 67-99971-8879, com a coordenadora do projeto, a professora Giana Amaral Yamin.