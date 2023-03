Projeto Reviva ouve moradores do Dioclécio Artuzi sobre construção de praça no bairro

Objetivo é repaginar espaços públicos de acordo com os anseios da comunidade local

Moradores do bairro Dioclécio Artuzi receberam, nesta segunda-feira (27), um grupo de pesquisadores formado por alunos do quinto semestre de Psicologia da Unigran. O objetivo do levantamento é identificar os anseios da população local em relação ao espaço próximo à EE Vereador Moacir Djalma, reservado para a construção de uma praça.

Esse é o primeiro passo do Projeto Reviva, idealizado pela Semdes (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) da Prefeitura de Dourados, em parceria com a Unigran, e faz parte do plano de desenvolvimento econômico incluído no programa Cidade Empreendedora. O objetivo é recuperar espaços públicos com o apoio da comunidade e da iniciativa privada.

O planejamento prevê o trabalho em seis praças da cidade, cinco delas já construídas e, exclusivamente nesta localidade, iniciando do zero. A primeira foi a Victelio Pelegrín, no bairro Novo Horizonte. “Lá foi realizado a aplicação de questionário na população local, e as propostas arquitetônicas feitas pela Unigran foram enviadas para a Semop [Secretaria Municipal de Obras Públicas] que faz a valoração do projeto”, explica Fábio Cordeiro, gerente de núcleo da Semdes. “Após essas etapas e aprovação do projeto, buscamos parcerias com a iniciativa privada de Dourados para levantarmos os recursos necessários para a execução da obra”, completa.

Os alunos que fizeram o levantamento estavam sendo supervisionados pela Prof Dra Silvia Mara Pagliuzo Muraki que reforçou a importância da participação da comunidade em todas as etapas do processo. “A ideia é fazer com que os moradores vejam na praça uma extensão das residências, fortalecendo a interação social e a prática desportiva para as crianças, isso de acordo com o perfil da comunidade. A participação no projeto faz também com que os moradores se sintam pertencentes e participem de tudo o que pode ser oferecido, seja na parte esportiva ou em como projetos culturais que possam ser desenvolvidos no local”, disse.

Além dos moradores do bairro, Fábio Cordeiro e a professora Silvia Mara conversaram também com a coordenadoria da EE Vereador Moacir Djalma, localizada ao lado do espaço reservado para a construção da praça. “Essa praça pode muito bem ser utilizada também pela comunidade escolar para desenvolver uma série de atividades esportivas e culturais. Afinal, a grande maioria dos alunos da escola são moradores no bairro e vai estar tudo interligado”, completou Fábio Cordeiro.