Projeto “Por uma vinda bem-vinda” do HU-UFGD retoma agendamentos

O projeto trata da visita das gestantes à Unidade da Mulher e da Criança (UMC) do Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD), filiado à Rede Ebserh, que tem por objetivos: favorecer a interlocução da rede de cuidados de saúde pelas quais a gestante é assistida (rede de atenção básica de saúde e hospitalar); proporcionar um ambiente de acolhimento e compartilhamento de informação de qualidade as gestantes e acompanhante relacionados ao período de gestação, parto e puerpério; promover, por meio de rodas de conversa, um espaço permanente de diálogo e formação que possa viabilizar às gestantes informações relacionadas aos seus direitos e de seus familiares, visando proporcionar um parto humanizado e um acompanhamento perinatal de excelência.

As gestantes podem agendar, pessoalmente ou por telefone (67 3410 3000 – ramal 0340 ou 0347), sua visita na recepção da maternidade do HU-UFGD, que são realizadas às 18 horas nas terças e nas quintas-feiras.

O(a) acompanhante da gestante também será convidado a participar da visita.

No dia agendado, os residentes de enfermagem obstétrica acolhem a gestante na recepção da maternidade e as conduzem até os setores em que que possivelmente serão encaminhadas ao chegar no dia do parto (centro obstétrico e maternidade). Na sequência, apresentam a elas a Unidades de Terapia Neonatal e Unidade Intermediária, local que os bebês que tenham algum risco ao nascer são direcionados. Posteriormente, a gestante será convidada a se dirigir a uma das salas de reunião da UMC com dispositivos audiovisuais, a qual receberá orientações acerca do local onde possivelmente será realizado o parto e será esclarecida sobre os seus direitos, como, por exemplo, o direito ao acompanhante durante o processo do parto.

As gestantes, que participarem das visitas, são convidadas para os workshops que serão realizados ao longo do ano, os quais poderão ser no HU-UFGD ou na Reserva Indígena de Dourados (MS).

No workshop, serão discutidos temas como a gestação e suas etapas, mitos e verdade sobre a gravidez e o parto, tipos de parto, amamentação, papel do acompanhante, dentre outras dúvidas que surgirem.

