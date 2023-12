Projeto de Daniel Junior prevê serviços não emergenciais apenas à noite

O vereador Daniel Junior (Patriota) propõe o Projeto de Lei (PL) 256/23, que determina que serviços periódicos não emergenciais de manutenção preventiva, reparadora, de decoração ou ornamentação nas principais vias de Dourados sejam realizados apenas entre 22h e 6h.

De acordo com Daniel, a medida visa uma gestão urbana cada vez mais equilibrada e eficiente, com menos impactos no tráfego diurno e mais segurança aos trabalhadores. O PL 256/23 ainda irá para votação em plenário na Câmara Municipal de Dourados.

Se o projeto vier a ser aprovado, espera-se redução de congestionamentos, mais fluidez de trânsito e diminuição de impactos sonoros e visuais durante o dia, beneficiando os douradenses.