Projeto da UFGD oferece aulas de jiu-jitsu para comunidade surda

Um grupo de professores e estudantes da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está desenvolvendo, em Naviraí, o “Sinalizando Saúde”, projeto de extensão com objetivo de promover hábitos saudáveis por meio de atividades teóricas, práticas e exercícios físicos, voltados especificamente para a comunidade surda.

Uma das atividades desse projeto é a iniciativa “Surdo Jiu-Jitsu”, que visa dar instruções sobre a prática da modalidade a crianças, adolescentes e adultos surdos e seus familiares. A ação, além de promover o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e linguístico, ainda proporciona condições de equidade linguística e inclusão a essas pessoas.

De acordo com a coordenadora do projeto, Mariana Dézinho, a escolha do jiu-jitsu se deu a partir da parceria sugerida pelo professor faixa preta Rafael Ruiz. “Além dos diversos benefícios que a modalidade oferece, o jiu-jitsu é um esporte que trabalha muito a questão do empoderamento e da confiança, elementos estes de suma importância para crianças e jovens, especialmente quando se trata de pessoas com deficiência”, explica Mariana.

As atividades do projeto tiveram início em agosto do ano passado e hoje atendem, de forma gratuita, um total de 40 atletas. Além da prática esportiva, os participantes contam com realização de exames de rotina, acompanhamento de nutrição esportiva, materiais bilíngues sobre prática de atividade física, e palestras bimestrais com temas como saúde, esporte e lazer. Para participar é preciso ser surdo, deficiente auditivo, familiar de surdo, intérprete ou integrante da comunidade surda, já que o projeto também está focado no incentivo da aprendizagem de Libras e na socialização dos surdos. Quem tiver interesse em participar deve entrar no perfil do Instagram @surdojiujitsu e solicitar uma aula experimental.

Festival Surdolímpico

No mês passado, os atletas do Surdo Jiu-Jitsu participaram do Festival Surdolímpico, realizado, em Campo Grande, pelo Governo do Estado. O objetivo do festival foi reunir o maior número possível de surdos do MS e incentivar a prática de atividades físicas. Todos os participantes tiveram aulas experimentais das modalidades badminton, futebol society e handebol. Além disso, a equipe de jiu-jitsu, única do estado – e uma das poucas do país – formada por surdos, fez a apresentação de encerramento.

Parcerias

O projeto Sinalizando Saúde só é possível graças a parcerias entre diversas instituições. Pela UFGD, estão envolvidas as faculdades de Educação a Distância (EaD), por meio da coordenação da professora Mariana Dézinho e das aulas de Libras elaboradas e ministradas por acadêmicas da licenciatura em Letras-Libras; e de Ciências da Saúde (FCS), por meio do acompanhamento nutricional feito pela professora Carina de Sousa Santos e dos exames de rotina e das palestras sobre saúde, realizados pelos estudantes do curso de Nutrição. Além da UFGD, são parceiros no projeto a Prefeitura de Naviraí, a Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária, o Governo do MS, a Equipe Nascimbeni Jiu-Jitsu e a Associação Naviraiense das Pessoas com Deficiência. Todas as pessoas atuam de forma voluntária.