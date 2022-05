Programas de Residência em Saúde retomam reuniões anátomo-clínicas em modo presencial

Grupo de discussão de casos foi ampliado com a participação dos residentes da área Multiprofissional e Uniprofissional

Suspensas desde o início da pandemia de Covid-19, as reuniões anátomo-clínicas realizadas pela Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), por meio dos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde, retomou na última sexta-feira a realização presencial das reuniões anátomo-clínicas.

Realizada tradicionalmente com a participação dos residentes de Medicina, a atividade foi ampliada e agora recebe também os residentes da área Multiprofissional e Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica. As reuniões anátomo-clínicas são coordenadas pelo médico patologista Joaquim Costa Rosa, que voluntariamente, há quase dez anos, realiza a atividade junto à GEP do HU-UFGD.

“Ficamos honrados e muitos gratos ao dr. Joaquim, por toda essa dedicação e disponibilidade. De fato, sem ele, essa atividade não teria tanto êxito, e, em nome da Gerência de ensino e Pesquisa, quero expressar nossos sinceros agradecimentos”, diz a chefe do Setor de Gestão do Ensino, Mariana Travassos.

As reuniões anátomo-clínicas acontecem mensalmente e são abertas aos residentes de Medicina, área Multiprofissional e Uniprofissional.

Ebserh

O HU-UFGD é um hospital de ensino. Desde setembro de 2013, está vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Ligada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Essas unidades hospitalares, que pertencem a universidades federais, têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.

Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde das regiões em que os hospitais estão inseridos, mas se destacam pela excelência e vocação nos procedimentos de média e alta complexidades.