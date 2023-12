Programação do fim de semana tem último Quintal SESC do ano

Na sexta-feira, grupo de dança e cantora Beca Rodrigues fazem apresentação no Quintal Sesc, juntamente com o último Espetáculo de Natal

Doce solidariedade: o Shopping Campo Grande promove uma ação solidária para celebrar o espírito natalino. A cada R$650 em compras, os participantes concorrem ao sorteio de um Honda HR-V Touring 0km, com um cupom garantido a cada compra. As notas fiscais da Stilo A oferecem um bônus de quatro cupons. Além disso, doando 4kg de alimentos não perecíveis, os clientes recebem um Panettone Biscoitê (limite de 1 por CPF). O cadastro para participar pode ser feito pelo aplicativo do shopping, com a troca pelo Panettone válida até 24/12, enquanto durarem os estoques. A promoção do sorteio encerra-se no dia 31.

Quintal SESC Especial de Natal: No Quintal SESC desta sexta-feira, que será o último de 2023, o grupo de dança DSOULDANCE apresenta seu número de Break Natalino, a partir das 18h30. Às 19h30, o Espetáculo de Natal se despede do público, seguido pelo show de MPB e Pop Rock com a cantora Beca Rodrigues. O Quintal oferece ainda atividades recreativas em parceria com o Sesc Camilo Boni, proporcionando aos participantes a chance de concorrer a vouchers para os brinquedos do Campanário de Natal, situado na Praça Central.

Importante ressaltar que a programação está sujeita a alterações devido às condições climáticas adversas, já que o evento ocorre ao ar livre. Além disso, o Quintal SESC atua como ponto de coleta para o descarte responsável de eletrônicos.

Visita ao Papai Noel: Os horários para visitar o Papai Noel são de terças a sábados, das 14h às 22h, aos domingos das 14h às 20h, e no dia 18 de dezembro, o atendimento será das 14h às 22h. O Papai Noel estará disponível para receber visitas até o dia 24 de dezembro.

Diversão para a criançada: Na Praça Central, as crianças têm à disposição um parque de brinquedos natalinos, com balanços, roda gigante e trenzinho, proporcionando espaços ideais para fotos em família. Os preços variam de R$25 por brinquedo individual a R$40 para o combo trenzinho + roda gigante. No Combo Família (a partir de 4 crianças), o custo unitário é de R$35.

Todos podem ser Papai Noel: A agência dos Correios no Shopping Campo Grande é um ponto para adotar cartas endereçadas ao Papai Noel. A campanha, que promove a escrita e valores como solidariedade e empatia, aceita doações de presentes até 17 de dezembro.

Estreias no cinema: O cinema do Shopping Campo Grande traz uma semana repleta de estreias. “Uma Carta para Papai Noel” explora a emocionante jornada de Jonas e das crianças de uma casa de acolhimento em busca do verdadeiro significado do Natal. “A Viagem Encantada” narra a mágica transformação de Marie e seus brinquedos de infância em personagens encantados. “Godzilla: Minus One” mergulha na devastação causada pelo kaiju em uma cidade japonesa pós-Segunda Guerra Mundial. Por fim, “A Maldição do Queen Mary” revela os segredos violentos que assombram o icônico navio. Os filmes prometem envolver o público em tramas emocionantes e repletas de suspense.