Programa da UEMS acolhe imigrantes, ensina Língua Portuguesa e cria novas oportunidades

A migrante do Egito, Hager Farhat Mohamed, de 25 anos, nasceu em Fayoum e está há quase dois anos no Brasil. Ela reside em Nova Andradina com o marido e dois filhos.

Chegou ao país sem saber nada da comunicação em língua portuguesa e com as aulas do UEMS Acolhe no curso de “Português para Migrantes Internacionais: Módulo Acolhimento” ela aprendeu o idioma e agora pode produzir e vender pães árabes na cidade.

“Antes de ir para Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), eu não sabia de nada, então não poderia responder se me perguntassem meu nome ou de onde eu era. No curso me incentivaram a falar na frente das pessoas. Eu era muito tímida e não sabia falar, mas agora posso!”, conta Hager.

Ela iniciou vendendo pães na maior feira de Nova Andradina, mas agora vende apenas por encomendas diretamente em sua casa, pois precisa cuidar dos filhos pequenos. “Aprendi a fazer esse pão no Egito com minha avó e minha mãe, muita gente adora e vem em casa pedir. Agora não estou vendendo pães na feira, mas quero voltar”, ressalta.

A história de Hager Mohamed demonstra que a inclusão social também é feita por meio da língua Portuguesa. O curso também contribuiu na vida de Stênio Archelus, de 35 anos, que está no Brasil há 12 anos. Ele é Haitiano e ao chegar no Brasil morou no Rio de Janeiro, um amigo que morava em Dourados indicou para ele a cidade, ele se mudou e está em Dourados há mais de quatro anos.

Stênio é microempreendedor da área da construção civil e o curso de língua portuguesa o ajudou a se comunicar melhor no trabalho e com seus clientes, “no curso eu gostei tudo, me ajudou a conhecer mais a cultura, fazer novas amizades, me comunico mais. O curso é muito bom”, destaca.

Yulennys Melissa Luces Suniaga, 39 anos, é venezuelana e está no Brasil há um ano. Ela se mudou com sua família (marido e filha). Seu percurso até chegar em Dourados, no início de 2023, foi difícil, eles tiveram que vender muitos de seus bens na Venezuela para conseguir arrecadar o dinheiro necessário.

Ficaram em um abrigo em Pacaraima, depois foram para Boa Vista, lá iniciaram o processo de interiorização durante quatro meses. Yulennys conseguiu um emprego cuidando de uma senhora idosa e com isso conseguiram sobreviver durante a viagem. Chegaram em fevereiro de 2023 a Dourados e desde março ela e o marido estão trabalhando em uma indústria de alimentos.

“Para mim o curso de português foi excelente, pois é muito participativo e me ajudou muito a dar meu primeiro passo na língua portuguesa. Me deu ferramentas para atuar no meu trabalho e com meus vizinhos, hoje sou capaz de me comunicar melhor com meus colegas e supervisores. Nas aulas de português todos nós temos que interagir, isso nos ajuda a aprender muito mais rápido e todos os professores são excelentes, muito colaborativos com cada um de nós”, recordou Yulennys.

A professora da UEMS, Rosa Maria Farias Asmus, é voluntária do programa. Ela leciona há cerca de 32 anos e no segundo semestre de 2023 foi a primeira vez que teve a experiência de ministrar aulas para migrantes internacionais.

“Sou professora desde muito tempo, sempre com alunos brasileiros, no sistema de ensino praticado no Brasil. Trabalhar com alunos que não compreendiam nossa língua com clareza, muitas vezes, inicialmente, nada compreendiam, com diversidade de idades, vivências e distanciamentos da escola, mas com muita vontade de aprender, foi um grande e encantador desafio. Foi necessário entendê-los primeiro, cativá-los, criar pontes com temas comuns que ligassem nossas vivências e interesses. Foi uma experiência muito gratificante, que estimulou a vontade de continuar trabalhando para ajudar mais e melhor nas futuras turmas”, conta a professora.

O coordenador do programa, João Fábio Sanches Silva, ressalta que o UEMS Acolhe tem o potencial, enquanto uma tecnologia social, de favorecer, de promover, de incentivar cada vez mais a inserção social de imigrantes internacionais no estado de Mato Grosso do Sul.

“Na UEMS isso ocorre não só a partir dos cursos de português, mas pelo próprio sentimento de pertencimento a este local. E no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul, o programa UEMS Acolhe vem já há anos contribuindo exatamente para o fortalecimento dessa comunidade. Porque não são apenas os cursos de português oferecidos, mas as orientações de caráter do cotidiano para essa população, junto com todos os nossos parceiros que fortalecem cada vez mais esse sentimento de solidariedade, de fraternidade e de acolhida. Com toda certeza a UEMS e o Governo do estado de Mato Grosso do Sul fazendo a diferença na vida dessas pessoas”, enfatiza.

Cerimônia de certificação

A UEMS certifica 166 pessoas no Curso de Extensão “Português para Migrantes Internacionais: Módulo Acolhimento” nos dias 30 e 31 de janeiro em Dourados e Campo Grande, respectivamente.

A certificação será para os alunos que concluíram o curso no segundo semestre de 2023. Participaram do curso alunos de 18 países: Argentina, Bolívia, Colômbia, Egito, Haiti, Iêmen, Inglaterra, Irã, Itália, Nigéria, Paraguai, Peru, Senegal, Síria, Suécia, Tunísia, USA e Venezuela. Em Dourados participaram 79 alunos no total, com 38 colaboradores; em Campo Grande foram 83 alunos e 32 colaboradores; e em Nova Andradina foram 4 alunos e 5 colaboradores.

A solenidade ocorrerá em Dourados no dia 30 de janeiro de 2024, às 19h30, na Primeira Igreja Batista (PIB), localizada na Rua João Cândido da Câmara, n° 10, Centro. Em Campo Grande será no dia 31 de janeiro de 2024, às 19h30, na Escola Superior da Defensoria Pública de MS, localizada na Rua Raul Pires Barbosa, 1464, Chácara Cachoeira.

Inscrições para 2024

Em fevereiro acontecerá a chamada para voluntários e capacitação. Ainda em fevereiro também ocorrerá a inscrição de alunos para o curso de português, com início das aulas na primeira semana de março.