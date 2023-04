Programa “Cultura e Arte por Toda Parte”, da UFGD, seleciona para bolsa e cadastro de reserva

Estudantes de graduação e de pós-graduação da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) têm até 10 de abril, próxima segunda-feira, para se inscreverem na seleção de bolsistas do programa de extensão “Cultura e Arte por Toda Parte” (vagas remanescentes).

A Coordenadoria de Cultura da UFGD, órgão ligado à Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEX), oferece por esse programa uma bolsa de extensão para atuação na Orquestra da universidade, no valor de R$ 700 mensais, com duração de maio de 2023 a janeiro de 2024. Essa vaga é para quem tem interesse em desenvolver ações de formação em música e auxiliar na produção, organização e gestão do projeto Orquestra UFGD.

As inscrições também estão abertas para formação de cadastro de reserva nas seguintes áreas de atuação: produção cultural (1 vaga), audiovisual (1 vaga), design gráfico (1 vaga), tecnologia da informação (1 vaga), artes cênicas (1 vaga), Orquestra (1 vaga) e interpretação de libras (1 vaga).

Os candidatos podem fazer a inscrição pelo formulário eletrônico disponível em: https://forms.gle/CsdGXm4GmEfadtci8. A etapa de avaliação e de entrevistas será nos dias 17 e 18 de abril, na Coordenadoria de Cultura, localizada na Unidade 1 da UFGD (Rua João Rosa Góes, nº 1761, Vila Progresso). A divulgação do resultado preliminar será em 20 de abril e, após o período de recursos, o resultado final será publicado em 26 de abril, na página http://portal.ufgd.edu.br/editais.

Com o intuito de proporcionar uma crescente interação entre escola-universidade-comunidade, o programa “Cultura e Arte por Toda Parte” é uma iniciativa de difusão cultural que busca oferecer para a comunidade externa à UFGD projetos e eventos de extensão universitária, de cunho artístico-cultural, que possam promover a inclusão de diferentes grupos sociais, valorizando sua cultura e promovendo as mais diversas ações e manifestações culturais.

O edital com todo o descritivo das vagas e demais informações está disponível em https://editais.ufgd.edu.br/processo/635/PROEX.

Em caso de dúvidas: cultura@ufgd.edu.br ou 3410-2874.