Profissionais da atenção primária participam de programa de atualização

Até o fim de maio, enfermeiros, farmacêuticos e médicos recebem novas informações sobre Tuberculose e Hanseníase

Profissionais da atenção primária de Dourados, como enfermeiros, farmacêuticos e médicos, participam do programa “Atualização em Tuberculose e Hanseníase”, realizado pelo CRTH (Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase). O projeto, iniciado em meados de abril, segue até 25 de maio e tem objetivo de promover e compartilhar conhecimentos e condutas aos profissionais da rede de saúde municipal, frente aos novos casos de ambas as doenças, baseados em protocolos e diretrizes vigentes.

Este projeto de educação permanente conta com o apoio da Coordenação de Programas Estratégicos, Departamento de Vigilância em Saúde e Departamento de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde. Os encontros são realizados nas dependências do CRTH, instalado no PAM (Pronto Atendimento Médico).

A tuberculose e a hanseníase são doenças infecciosas, negligenciadas e têm causado grande impacto na morbidade, mortalidade e qualidade de vida dos doentes. Embora passível de prevenção, tratamento e mesmo de cura, são doenças infectocontagiosas, de distribuição universal, que se destacam por permanecerem constituindo importantes problemas de Saúde Pública mundial e local.

Serviços descentralizados

As atividades de controle da Tuberculose e Hanseníase no município de Dourados foram descentralizadas há aproximadamente 14 anos. Desde então, e após treinamento das equipes das Unidades Básicas de Saúde locais, todas as ações relacionadas com ambas as doenças, visando promoção, prevenção, proteção, reabilitação e recuperação da saúde da população, através de diagnóstico e tratamento, são realizadas pelas UBS com o apoio técnico do CRTH.

Apesar de Dourados ter verificado importantes avanços em seus indicadores e ações de controle da Tuberculose e Hanseníase desde a descentralização do programa, faz-se necessário a oferta de ações educativas embasadas na problematização do processo de trabalho, gerando reflexão das práticas em serviço, atualização de protocolos de atendimento e padronização das ações.

Segundo os organizadores, a realização dessa atualização deve proporcionar um aprimoramento na gestão da qualidade dos serviços, com foco e atenção permanente na busca por casos novos, através de diagnósticos e tratamentos precoces.