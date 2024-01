Professores da Rede Sesi de Educação participam de oficinas sobre novas dimensões do ensino

Professores, coordenadores pedagógicos e equipe de apoio das sete unidades da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul participam, ao longo de janeiro, de uma rodada de oficinas para conhecer as novas dimensões do ensino para a Escola Sesi. A atividade é promovida pelo Núcleo de Formação Docente e Mentoria da Rede Sesi e tem como objetivo preparar o corpo docente para aplicar um ensino moderno, inovador e voltado ao desenvolvimento de potencialidades dos alunos da educação básica.

As oficinas são ministradas pelos professores Érica Nepomuceno e Jonatas Rodrigues, além da diretora escolar Rose Liston, da Escola Sesi de Dourados.

De acordo com as diretrizes do Departamento Regional do Sesi MS, a Escola Sesi é estruturada em cinco dimensões: País Sesi (diversidade cultural, valores humanos e caráter); Projeto de Vida e Empreendedorismo (autonomia, protagonismo, identidade e criatividade); Trainee Sesi (participação ativa na indústria); Educar pelo Esporte (aprender e cooperar); e Estudantes Globais (visão inovadora e tecnológica).

Segundo a interlocutora do projeto, Gláucia Campos, as oficinas representam uma oportunidade de crescimento profissional para os colaboradores da Rede Sesi. A expectativa é estimular um ambiente educacional dinâmico, desafiador e inspirador.

“Seremos facilitadores de um ambiente transformador, encorajando nossos alunos a explorarem seu potencial no contexto do país, a definir metas ousadas para seus projetos de vida, a aplicar conceitos empreendedores de forma prática, a aprender lições valiosas como Trainees Sesi, a apreciar a importância da educação pelo esporte e a abraçar a diversidade global. Os professores, ao agirem como guias nessa jornada, irão criar um ambiente que incentive a autenticidade, a criatividade e a colaboração entre os alunos”, disse.