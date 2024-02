Professora Lourdes Monteiro solicita melhorias na Saúde

Lourdes Monteiro fez importantes pedidos na Sessão ordinária desta terça-feira 6 de fevereiro. Ela usou a tribuna desta casa para expor ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Secretário de Saúde, o médico Patrick Derzi, a necessidade de que se faça com urgência a reposição do estoque de fraldas da Secretaria Municipal de Saúde.

“Considerando a grave situação enfrentada pelos munícipes, em especial idosos e pacientes de diversas faixas etárias, que desde o mês de novembro encontram-se desatendidos devido à falta do estoque de fraldas. A falta desses insumos essenciais compromete a qualidade de vida dos cidadãos, gerando desconforto e impactando negativamente em sua saúde e bem-estar.

A reposição imediata do estoque de fraldas é crucial para garantir o atendimento adequado aos necessitados, assegurando-lhes dignidade e cuidado. Ressalto a importância de uma resposta ágil por parte da Secretaria de Saúde, visando a pronta solução deste problema e o restabelecimento do fornecimento regular das fraldas”, justificou a Vereadora.

Também foi lido em plenário, para conhecimento de todos, a indicação da vereadora Lourdes, em que ela pede ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário de Saúde Dr. Patrick Derzi a instalação de uma cobertura no estacionamento das ambulâncias da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

“Tendo em vista a relevância do SAMU no atendimento de emergências médicas no município, é fundamental garantir condições adequadas para a conservação dos materiais transportados pelas ambulâncias, tais como medicamentos e insumos necessários para o atendimento de pacientes.

A exposição constante ao sol e às intempéries climáticas compromete a temperatura interna das ambulâncias, prejudicando a eficácia na conservação dos materiais conforme orientações dos fabricantes. A instalação de uma cobertura no estacionamento proporcionará um ambiente mais controlado, garantindo a preservação da qualidade dos insumos e medicamentos, bem como a integridade dos equipamentos.

Além disso, a medida visa assegurar que as ambulâncias estejam prontas para atender às demandas da população, sem comprometimentos causados pela exposição a condições climáticas desfavoráveis,” finalizou Lourdes.