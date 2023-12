Professor da UFGD é premiado como Pesquisador Destaque pela Fundect 

O professor Fabrício Fagundes Pereira, docente da Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais (FCBA) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), conquistou o segundo lugar na categoria Pesquisador Destaque da subcategoria Ciências da Vida do Prêmio Fundect Pesquisador Sul-Mato-Grossense 2023.

O concurso é realizado a cada dois anos e tem o objetivo de reconhecer o trabalho de pesquisadores e pesquisadoras que desenvolvem relevantes pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, contribuindo para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul (MS) por meio da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

A cerimônia de entrega foi realizada pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) na noite de 18 de dezembro, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) – Campus Campo Grande. Para parabenizar o colega neste momento tão importante, também participaram do evento o reitor da UFGD, Jones Dari Goettert, a coordenadora de Pesquisa da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (COPQ/PROPP) da UFGD, Maricy Bonfá, e o coordenador do curso de Biotecnologia da universidade, Rodrigo Matheus Pereira.

Durante a premiação, Fabrício Fagundes agradeceu o apoio da família, da FCBA, da PROPP, dos órgãos de fomento (CNPq, CAPES e Fundect) e da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (REFLORE-MS). “Além disso, não posso deixar de mencionar o papel crucial dos estudantes, dos pesquisadores de diversas instituições envolvidos em nosso grupo de pesquisa Controle Biológico de Insetos, dos professores da Universidade Federal da Grande Dourados, instituição que me acolheu tão bem, que considero como minha casa, e dos estudantes envolvidos nos projetos que desenvolvemos. Suas mentes brilhantes e dedicação incansável são fundamentais para o sucesso de qualquer pesquisa e este prêmio é, sem dúvida, um reflexo do trabalho árduo e do comprometimento de toda a equipe”, afirmou o premiado.

Pela UFGD, o grupo de pesquisa mencionado pelo docente em seu agradecimento envolve estudantes e docentes da FCBA, da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA) e dos programas de pós-graduação em Entomologia e Conservação da Biodiversidade (PPGECB) e em Agronomia (PPGAGRO).

Entre os resultados da produção científica por meio de colaborações, Fabrício Fagundes destacou os produtos biológicos gerados junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), a rede de pesquisa envolvendo instituições públicas e privadas (UFGD, REFLORE-MS, Funaepe, Embrapa Agropecuária Oeste, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Grupo Vittia, Suzano, Eldorado Brasil, BrasilWood e Koppert) e as empresas criadas com os estudantes, Sistêmica Kovê – incubada na UFGD – e a Bioinsecth, que “colaboram para que os resultados das pesquisas saiam da bancada de laboratório e se transformem em formação de recursos humanos, capacitação de produtores agrícolas e silvicultores e produtos biológicos (bioinsumos)”.

Como pesquisador, Fabrício Pereira é bolsista de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e sua principal linha de investigação trata do controle biológico de pragas, em ambientes agrícolas e florestais, utilizando parasitoides, como são chamados os insetos que matam seus hospedeiros, diferenciando-se dos parasitas, que não matam. Pelo projeto intitulado “Produção e eficiência de parasitoides para o controle biológico de lepidópteros desfolhadores em plantios de eucalipto”, por exemplo, Fabrício analisa como desenvolver medidas que busquem a sustentabilidade, administrando a interação entre as populações de insetos de modo a favorecer a produtividade de florestas de eucalipto.

Como docente da UFGD desde 2007, ele é responsável pelo ensino de disciplinas de Entomologia e de Controle Biológico em Manejo Integrado de Pragas em Cursos de Graduação e de Pós-graduação (PPGECB e PGAGRO). Saiba mais sobre a produção científica de Fabrício Fagundes em: http://lattes.cnpq.br/0887969828519150.

Sobre o prêmio

Foram distribuídos R$ 90 mil em prêmios. A premiação foi dividida em duas categorias: Pesquisador Destaque e Pesquisador Inovador. A primeira categoria foi dividida em três subcategorias: Ciências da Vida, Ciências Exatas e Ciências Humanas. Já a segunda, foi subdividida em Inovação para o Setor Empresarial e Inovação para o Setor Público.

Foram premiados os três primeiros colocados de cada subcategoria. Os vencedores receberam certificados e premiações financeiras nos valores de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 5 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro.

Além da premiação, os cientistas em primeira colocação foram indicados ao Prêmio Nacional Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação “Johanna Döbereiner” – Edição 2023, permitindo a popularização dos resultados das pesquisas do estado para todo o Brasil.