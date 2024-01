Produtos eletrônicos ilegais avaliados em mais de R$ 300 mil são apreendidos pelo DOF

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na madrugada deste sábado (13), um veículo Citroën C4 Cactus de cor branca carregado com diversos produtos eletrônicos de origem estrangeira, sem a documentação legal para circulação e comercialização no Brasil.

Os militares realizavam um bloqueio policial para fiscalização na MS-270, área rural do município, quando deram a ordem de parada ao condutor (30) que seguia no sentido Itahum/Dourados. Por estar muito agitado, os policiais resolveram vistoriar o veículo e localizaram um compartimento oculto, com a mercadoria ilegal.

Foram apreendidos: 27 unidades de Poco; 77 unidades de Redmi Note 12; 51 unidades de Redmi 13 C; cinco unidades de Redmi A2; 15 Apple Watch; 10 Apple Pencil; 15 relógios; 20 fones de ouvido; duas TV; uma caixa de som JBL.

O homem disse que adquiriu os produtos no Paraguai e que pretendia revendê-los em Belo Horizonte (MG). A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal, em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJ (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Ágata Fronteira Oeste II, em parceria com o Exército Brasileiro.