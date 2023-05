Procon vistoria supermercados em Dourados e apreende produtos vencidos

Orientação é que o consumidor denuncie caso encontre produtos sem a validade ou vencidos

A Prefeitura de Dourados, através do Procon, continua fiscalizando os supermercados do município. Em mais uma ação em defesa do consumidor, o órgão tem verificado produtos vencidos em supermercados da cidade, onde alguns estabelecimentos já foram autuados.

Segundo o Dr. Antonio Marcos Marques, diretor administrativo do Procon, diante das situações, de produtos vencidos e avariados, os mesmos são apreendidos e descartados.

“O consumidor precisa estar atento e sempre deve conferir o local do armazenamento, as condições do produto e sua validade”, alerta.

O consumidor que detectar a venda de mercadorias sem validade ou com prazo já vencido, pode denunciar ao Procon de Dourados, localizado à rua Joaquim Teixeira Alves, 772, e no telefone (67) 2222-1651.