Procon realiza blitz educativa na Praça Antônio João neste sábado

Ação encerra atividades da Semana do Consumidor e conta com parceira da OAB MS – 4ª Subseção Dourados/Itaporã e curso de Direito da Anhanguera

As atividades alusivas à Semana do Consumidor, promovidas pelo Procon Municipal, chegam ao fim neste sábado (17) com uma blitz educativa, na Praça Antônio João. A ação acontece das 8h às 11h com foco na distribuição de materiais informativos sobre o assunto além de atendimentos para sanar dúvidas dos cidadãos acerca das relações de consumo. A realização tem parceria OAB MS – 4ª Subseção Dourados/Itaporã, 4 e curso de Direito da Anhanguera que disponibilizam representantes para as orientações.

“Os eventos da Semana do Consumidor demonstraram esse fundamento de orientação e educação financeira, principalmente nas escolas da Rede Municipal, por onde passamos com palestras e apresentações artísticas com a temática. Agora encerramos dessa forma, com a blitz, uma ação direta com a comunidade tirando dúvidas, compartilhando informações importantes sobre o Direito do Consumidor. A programação toda visou o fortalecimento desses direitos, nós contamos com o apoio dos parceiros, bem como de toda a comunidade para isso”, disse o diretor do Procon de Dourados, Antônio Marcos Marques.

Vale lembrar que o Procon está sempre à disposição dos consumidores que tenham dúvidas, reclamações ou denúncias. Basta entrar em contato pelos telefones 3411-7792 e 2222-1650 ou enviar mensagem para o e-mail: procon@dourados.ms.gov.br.

Também existe o link oficial de reclamações e denúncias, você pode acessar clicando aqui.

O Procon Municipal está localizado na avenida Joaquim Teixeira Alves, 772 – Centro.