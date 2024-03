Procon de Dourados realiza Semana do Consumidor com ações educativas, orientações e fiscalizações

Entre as ações está o lançamento da campanha ‘Olho na Verdade’ que vai fortalecer e facilitar de forma cooperativa a vida do consumidor

Em comemoração ao Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, a Prefeitura de Dourados, através do Procon, realiza uma semana repleta de atividades educativas.

A partir da próxima segunda-feira, 11/3, até o dia 16/3, o Procon irá promover palestras em escolas públicas e privadas, atividade de fiscalização, blitz educativa, além de atendimento ao consumidor na praça Central, em diversos setores.

Outra ação especial da Semana do Consumidor é a fiscalização orientativa, que consiste em estimular pedagogicamente sobre o direito do consumidor de forma objetiva e prática. As empresas terão a oportunidade de observar e acompanhar uma ação de fiscalização, sobre pontos como a validade dos produtos, entre outros.

Também haverá o lançamento da campanha de ‘Olho na Validade’, que vai fortalecer e facilitar de forma cooperativa e colaborativa, a vida dos consumidores em compras por meio de materiais de orientação, campanhas educativas, debates, ações sociais, dentre outros, com o objetivo de organizar operações de fiscalização conjunta e até capacitar funcionários das empresas.

Confira a programação da Semana do Consumidor

Data: 11/03/2024 às 08h: Escola Sei – Apresentação Circo dos Sonhos (orientação para o consumo em educação financeira, parceiro Sicredi);

Data: 12/03/2024 às 07h: Escola Municipal Joaquim Murtinho – Apresentação Circo dos Sonhos – orientação para o consumo em educação financeira (parceiro Sicredi);

Data: 13/03/2024 – Palestra – Direitos Básicos do Consumidor, no curso técnico jurídico- Escola Menodora Fialho;

Data: 14/03/2024 às 08h30 – Lançamento da campanha de Olho na Validade na sede do Procon (parceiros ACED, Vigilância Sanitária, CRMV(Conselho Regional Medicina Veterinária);

Data: 15/03/2024 às Blitz educativa/orientativa, em parceria com a Vigilância Sanitária e CRMV, nos estabelecimentos de Dourados;

Data: 15/03/2024 às Recepção dos consumidores no Procon com café da manhã para servidores e consumidores;

Data: 15/03/2024 – Divulgação pesquisa de produtos Páscoa;

Data: 15/03/2024 – Divulgação do Ranking de reclamações fundamentadas (2023);

Data: 16/03/2024 – Ação na Praça na Praça Antônio João.

As ações do Procon também contam com a parceria da Secretaria de Saúde com vacinação e aferição de pressão; Imam com distribuição de mudas; Vigilância Sanitária, CRMV e OAB com orientação para os consumidores e do Sicredi com orientação financeira.