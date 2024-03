Procon de Dourados divulga segunda pesquisa sobre produtos consumidos na Semana Santa

Dados mostram diferença de 100,11% no Filé de Merluza Congelado (800 g) entre os estabelecimentos com menor e maior preço

A Prefeitura de Dourados, através do setor de fiscalização e pesquisa do Procon, efetuou nesta terça (26), a segunda pesquisa de preços dos produtos mais consumidos na Semana Santa (chocolates e peixes).

Foram pesquisados 126 itens em 17 estabelecimentos da cidade. Nos preços dos chocolates, a pesquisa atual detectou que o produto com maior diferença entre o menor valor e o maior valor foi a caixa de bombom Avelã 150g, que foi encontrada a R$ 21,50 e a R$ 41,98, uma diferença de 95,26%. Já o ovo Laka 175 g apresentou diferença de 85,05% entre o menor e o maior preço.

De acordo com o Procon, 21 produtos (ovos de páscoa) apresentaram diferença superior a 30% entre o menor e o maior preço. Em relação ao preço de peixes houve, nesta pesquisa, diferença de 100,11% (Filé de Merluza Congelada 800g) entre os estabelecimentos com menor e maior preço. Já a Sardinha Congelada 800g apresentou diferença de 89,38% e o Pacu Kg foi encontrado com menor preço de R$ 17,90 e maior preço de R$ 28,65, diferença de 60,06%.

Em relação aos complementos uma grande diferença foi encontrada no Atum 170 gr, com 184,11% do menor preço para o maior preço e no leite de coco 200 ml, com diferença de 174,77, entre o menor e o maior preço.

Nos peixes foram encontrados cinco produtos com diferença maior de 50% de um estabelecimento para outro e nos complementos, 13 produtos tiveram diferença maior que 50% entre o estabelecimento com menor preço e maior preço.

Em comparação com a primeira pesquisa efetuada em 15 de março, houve queda de 4.75% em relação aos chocolates e nos valores dos peixes ocorreu aumento de 1,4% considerando o menor preço encontrado. Nos complementos houve aumento de 1,5%, considerando a última pesquisa de 2024.

O Procon orienta os consumidores a compararem o preço antes da compra e verificarem a qualidade e a conservação dos produtos.